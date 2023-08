Peruano Kevin Borjas logró triunfo unánime y consigue contrato con la UFC

El último minuto del triunfo de Kevin Borjas en el Dana White’s Contender Series 2023 (UFC)

Kevin Borjas emerge con un puño en dirección al cielo de Las Vegas, Nevada, y sueña con los ojos abiertos. El Dana White’s Contender Series 2023, donde jóvenes talentosos pelean por un contrato con la Ultimate Fighting Championship (UFC), vio al luchador peruano abrir la noche con un triunfo unánime y estupendo, que le permitió ganarse el anhelado acuerdo con la compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA) más grande del mundo.

Después de haber esperado tanto por este día, Borjas saltó al octágono bastante motivado para exhibir su gran destreza y dar el batacazo. Aunque le cambiaron de rival dos veces antes del evento, quien es conocido como el ‘Gallo Negro’ mostró estar preparado para cualquier desafío.

El luchador peruano se lució con un gran performance, mantuvo superioridad en tres rounds y finalmente pudo derrocar al brasileño Víctor Días con categoría. Pese a haber sido un duelo bastante reñido, los jueces le dieron la victoria a nuestro compatriota por decisión unánime con puntuaciones iguales (29-28).

“Kevin Borjas brilló cuando pudo pelear a distancia y evitar que Victor Dias entrara e iniciara secuencias de agarre, pero el veterano brasileño hizo bien en ganar tiempo desde la primera posición en cada ronda, lo que llevó a una batalla muy reñida en la pelea de apertura de la temporada”, destacó la UFC en su página web oficial.

“Dias pasó gran parte del cuadro inicial con Borjas pegado al suelo, incapaz de liberarse. Pero en el segundo y tercero, el peso mosca peruano pudo hacer un mejor trabajo manteniendo el espacio, castigando a Dias en los pies y teniendo más éxito para volver a colocar las cosas en posiciones favorables. Si bien Dias logró derribos en cada una de las últimas dos rondas, Borjas fue significativamente más efectivo de pie en todo momento”, añadió.

Tarjetas de los jueces en la pelea (UFC)

Tras escuchar su nombre como ganador de la pelea por el presentador del evento, Borjas alzó sus puños al cielo y no dudó en festejar desbordando felicidad con todo su equipo. El premio al esfuerzo opacó su cansancio dentro del octágono. Y lo celebraron propios y extraños entre lágrimas.

“Me siento muy contento de representar al Perú. Me cambiaron el rival dos veces, a último momento, y yo tenía una estrategia para cada uno. Pero no importa el oponente. Soy un verdadero peleador y sinceramente no tengo miedo de pelear con nadie. Y eso es lo que ha pasado”, expresó el ‘Gallo Negro’ tras su triunfo.

Otro peruano en la UFC

El ‘Gallo Negro’ quiere emerger como una figura nacional en la UFC y ese objetivo, de hecho, nunca fue lejano para él. El enorme sacrificio que hizo para ganar esta noche tuvo su recompensa y una respuesta oficial, que enorgulleció a todo el Perú.

Tras la lucha contra Dias, el peleador peruano mejoró su récord oficial a 9-1 y manifestó así que tiene todas las condiciones para ser parte de las peleas más importantes del mundo. Entonces, Dana White, quien ya le había felicitado por la victoria, le dio el visto bueno al final del evento.

Las felicitaciones de Dana White al peruano Kevin Borjas (UFC)

El sueño de Borjas finalmente se hizo realidad: el presidente de la compañía más importante de MMA lo anunció como uno de los cinco ganadores del contrato merecidamente y, tras ello, el ‘Gallo Negro’ explotó de alegría. No es para menos.

“Estoy muy emocionado porque ya estoy en la UFC. Es una sorpresa para mí, para mi familia y para todas las personas de Perú que están conmigo desde un inicio (...) Familia lo prometí y ya estoy aquí en las grandes ligas. Logré el objetivo y ahora mi sueño es ser campeón. Voy a ir con todo y vamos para la cima”, pronunció el peruano con emoción.