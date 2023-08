Alejandro Soto se disculpa con madre de su hijo: “Lamento haber dicho que fue una relación fugaz”

"No voy a ventilar mi vida privada en público”, dijo Alejandro Soto | Canal N

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se retractó luego de minimizar y calificar de “relación fugaz” su vínculo con Lizbeth Peralta Salas, madre de su hijo y hermana de la coordinadora del despacho de parlamentario de Alianza para el Progreso.

“Yo lamento esas desafortunadas frases, de haber dicho que fue una relación fugaz, pero no voy a ventilar mi vida privada en público”, dijo escuetamente Soto Reyes.

El parlamentario de APP optó por no pronunciarse respecto a que Lizbeth Peralta Salas estuvo en un palco del hemiciclo cuando juramentó como presidente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024.

Soto Reyes sí se refirió a la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su hijo y coordinadora de su despacho desde agosto de 2021.

“En ese caso tampoco tengo un impedimento para haber contratado a la hermana de quien hoy es la madre de mi hijo porque en su momento no era mi cuñada, no tenía ninguna vinculación conmigo”, apuntó el presidente del Congreso.

Cuarto Poder difundió un video en el que se aprecia a Lizbeth Peralta Salas en uno de los espacios del hemiciclo durante la juramentación de Alejandro Soto como presidente del Congreso.

Según el referido dominical, una vez que Alejandro Soto obtuvo la mayoría simple hizo un gesto de saludo en dirección al palco donde se encontraba la madre de su hijo de 11 meses.

El material publicado por Cuarto Poder confirmaría que Soto Reyes aún mantiene una relación no tan distante con la madre de su hijo, a quien no consigna en su declaración jurada de intereses que presentó el congresista a la Contraloría General de la República.

Luego de que Al Estilo Juliana revelara que su cuñada laboraba como coordinadora en su oficina, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, negó mantener a la fecha un vínculo con la madre de su hijo, que calificó como “relación fugaz”.

En entrevista con Punto Final, Soto Reyes aseguró que solo lo une un “vínculo de padres” con Lizbeth Peralta Salas.

“No es mi esposa ni soy su conviviente. (¿Sigue trabajando con usted?) Claro, dos años que trabaja, es una cuzqueña. (¿Es la hermana de su pareja?) No, no es mi pareja. (¿Su expareja?) Tampoco, tuve una relación fugaz. (Pero usted es el padre del hijo) De un niño de 11 meses que se le está exponiendo innecesariamente. Yo tengo un acta de conciliación firmada con la madre de mi hijo en la cual me comprometo a pasarle los alimentos, la patria potestad y el régimen de visitas. Por lo tanto, no es mi cuñada porque no soy casado ni es mi conviviente”, respondió el legislador ante los cuestionamientos.

“Se ha dicho que he contratado a mi cuñada en mi despacho y eso es falso, eso es completamente falso. No es mi cuñada. La señorita Yeshira Peralta Salas la contraté el año que ingresé (al Congreso), año 2021. Muchos meses después, (estuve) en una relación con su hermana tuve un hijo, pero ni es mi esposa ni soy su conviviente”, agregó.