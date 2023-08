Nicola Porcella recibe el apoyo del ‘Zorro’ Zupe en ‘La Casa de los Famosos México’

La Casa de los Famosos México’: Nicola Porcella recibe el apoyo del ‘Zorro’ Zupe en México. Instagram: Ejército Porcella.

Nicola Porcella ya se encuentra en la final de ‘La Casa de los Famosos México’, pero su Ejército Porcella como se hacen llamar los fanáticos mexicanos, no descansan y no dejan de enviarle sus buenos deseos y se acercan a los exteriores del inmueble, donde se encuentra, para enviarle frases de aliento y deseos de sea el gran ganador.

Uno de ellos fue el peruano ‘Zorro’ Zupe, quien viajó hasta la ciudad azteca para ir hasta donde se encuentra su gran amigo, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y enviarle sus buenos deseos y decirle que gane el reality de convivencia junto a Wendy Guevara.

“¡Nicola como que no sabes que quien soy!. Soy el Zorro, desde Perú he venido a verte. Gana CTM y más te vale que apachurres a Wendy esta noche, todos estamos esperando eso. Te quiero, nos vemos pronto”, expresó.

Como se sabe, no es el único peruano que ha ido hasta ese lugar, ya que hace unas semanas, Stephanie Valenzuela también fue hasta el departamento donde se encuentra Nicola Porcella para mandarle porras. Como se sabe en la famosa casa aún permanecen Poncho De Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Barby Juárez y Wendy Guevara.

El Zorro Zupe va hasta La Casa de los Famosos para alentar a Nicola Porcella. Instagram Ejéricto Porcella.

¿Quiénes se encuentran nominados?

Este domingo 6 de agosto se conocerá quien de los nominados Wendy Guevara, Poncho De Nigris y Barby Juárez abandonará la competencia. Para luego pasar a la ronda final y acompañar al finalista Porcella.

¿Cuál es el premio de ‘La Casa de los Famosos’ México 2023?

La celebridad que logre ganar ‘La Casa de los Famosos’ será premiado con 4 millones de pesos, que equivale a 238 mil dólares. En caso Nicola Porcella sea el vencedor de la primera temporada del reality de convivencia mexicano, se llevaría a casa más de 800 mil soles.

¿Qué haría Nicola Porcella con el dinero?

En las primeras emisiones de ‘La Casa de los Famosos’, Nicola Porcella contó qué haría en caso de ganar el concurso mexicano. Según le dijo a sus compañeras, le gustaría que su hijo Adriano se mude con él a México y que su madre no se preocupe más por su situación económica. Se sabe que le entregó “todos los ahorros de su vida”, luego que el modelo se quedara sin trabajo en Perú.

“Si es que gano, le mando (a mi mamá) una plata mensual y me traigo a mi hijo por fin acá. Busco qué hacer con esa plata, reinvertirla y le pago a mi mamá, que tenga sus ahorros y los guarde. Ella no duerme porque me dice que no tiene ahorros porque me los dio a mí”, destacó.

Nicola Porcella participará en telenovela mexicana. (Canal 5)

De acuerdo a Gabriel Cuevas, el periodista mexicano que se comunicó con ‘América Hoy’, el modelo peruano tendría un gran impacto en el público azteca, que los empresarios artísticos ya le tienen varias propuestas de trabajo.

El reportero del programa ‘Venga la alegría’ señaló que hay un director de una obra de teatro que quiere tener a Nicola en su puesta en escena. Se encuentra en la preproducción y a la espera de la salida del modelo del reality de convivencia para convocarlo.

“Hay un productor de teatro aquí en México que está preparando un proyecto y quiere tener a Nicola Wendy, Sergio y el Jorge Losa. Son oportunidades laborales y creo que es importante que Nicola capitalice este impacto mediático que está tenido con los televidentes y en las redes sociales”, puntualizó.