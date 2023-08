Magaly Medina aclaró que video de esposo de Maju Mantilla con Mariana de la Vega no es ‘ampay’

Magaly Medina dijo que no fue ampay lo de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y la joven deportista Mariana de la Vega. Video: Magaly TV. La firme /ATV

La periodista de entretenimiento Magaly Medina inició la edición del viernes 4 de agosto, de su programa ‘Magaly TV La Firme’, con una aclaración sobre las imágenes que difundió de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con otra mujer.

En la nota periodística que presentó, se ve al esposo de la exmiss mundo ingresando al hotel Westin con la deportista y boxeadora Mariana de la Vega. Ambos llegaron durante la mañana, en el momento en que empieza la transmisión del programa ‘Arriba mi gente’, que Maju Mantilla conduce. Luego, se les observa juntos en el carro Gustavo Salcedo.

Magaly Medina explicó que nunca aseguró que la nota periodística se trataba de un ‘ampay’, pues no se observaron muestras de afecto entre el esposo de Maju Mantilla y Mariana de la Vega.

“Nosotros jamás dijimos que estas imágenes correspondían a un ‘ampay’ porque no puedo desacreditar ni bajar la categoría al nombre de ‘ampay’ que nosotros creamos y que hace muchos años nos caracteriza. ‘Ampay’ es lo que nosotros hicimos con Melissa Paredes y su bailarín activador en un estacionamiento de un gimnasio porque ahí el abrazo, el beso, todo era visible. Aquí no se ven imágenes flagrantes de besos. Nosotros no podemos decirle a esto ‘ampay’”, declaró.

Magaly Medina opina sobre declaración de Gustavo Salcedo

Antes de finalizar su programa, la conductora de televisión se refirió a la respuesta que Gustavo Salcedo dio para desmentir que fue infiel a Maju Mantilla.

En entrevista con un reportero del programa Amor y Fuego, Salcedo contó que Mariana de la Vega es su amiga y expareja de uno de sus amigos.

Sobre por qué se encontraba con ella en el hotel Westin, aseguró que él acude al gimnasio de este lugar desde hace cinco años y que De la Vega lo acompañó porque ella es deportista, al igual que él.

Añadió que Maju Mantilla sabía de esto y que él acude al gimnasio con otras personas allegadas a su matrimonio. Por la insistencia del reportero, Salcedo dijo que no diría algo más por respeto a su familia y a los hijos que comparte con la exmiss mundo.

“Mariana es una amiga que no tiene absolutamente nada que ver con esa historia. Simplemente fui a hacer deporte ese día. En ese gimnasio hay cámaras (...). Ese día estaba de vacaciones, fui un poco más tarde, Maju está al tanto del tema. Si quisiera hacer algo a escondidas, no voy a ir al Westin, donde hay seguridad y es totalmente vistoso”, declaró.

Ante esto, Magaly Medina respondió que es extraño que acuda al gimnasio sin Maju Mantilla, ya que ella no haría eso con su esposo.

Aclaró que se trata de su opinión respecto a cómo se sentiría si ve a su esposo con otra mujer yendo al gimnasio porque es consciente de que otras parejas no tienen problemas con que esto suceda.

“Pero esas miraditas en el carro. A mí, como observadora que soy, como periodista que soy, esas sonrisitas, esas expresiones, a mí me hacen mucho ruido. De repente a Maju no le importa, no le fastidia. Todas las parejas funcionan de manera diferente que otras”, comentó.

Medina hizo hincapié en que Gustavo Salcedo afirmó que “los problemas de familia se resuelven en familia” para indicar que existen conflictos en su matrimonio.

También mostró imágenes de varias mujeres en Instagram a las que Gustavo Salcedo ha dado ‘like’.