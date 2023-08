Maju Mantilla reapareció en ‘Arriba Mi Gente’ luego que Gustavo Salcedo fuera ampayado con otra mujer

Maju Mantilla reapareció en 'Arriba Mi Gente' tras ampay a su esposo. Latina TV

Este viernes 4 de agosto, Maju Mantilla se presentó en ‘Arriba Mi Gente’, luego que su esposo Gustavo Salcedo fuera captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ ingresando a un hotel de San Isidro con otra mujer.

Al inicio del programa matutino, el primero en tomar la palabra fue Fernando Díaz, quien lució nervioso por la situación que atraviesa su compañera. “Muy buenos días, amigos. Bienvenidos. Hemos llegado a esta jornada de viernes, la noticia está aquí y vamos a ir a este tema candente, la Bebecita del Crimen”, expresó el hombre de prensa mientras Maju Mantilla, en total silencio, lo miraba a lo lejos.

Al cabo de los minutos, la ex Miss Mundo intervino en una entrevista que se realizaba a un coronel de la Policía Nacional del Perú. En todo momento, la exreina de belleza mantuvo la compostura y evitó hablar sobre el ampay que protagonizó su esposo con Mariana de la Vega, señalada como la tercera en discordia.

Maju Mantilla dio la cara después que su esposo fuera ampayado con otra mujer. Sin embargo, evitó referirse a las polémicas imágenes. Latina TV / Arriba Mi Gente

En redes sociales, los usuarios elogiaron a Maju Mantilla por dar la cara en este complicado momento en su vida personal.

“La admiro, no es fácil sentarte en tu trabajo y dar la cara teniendo el corazón roto o decepcionada de algo o alguien. Maju demostrando fortaleza”, “Mi solidaridad con ella, hay que ser muy fuerte para estar ahí y enfrentar la cámara y el morbo de la gente”, “Espero que se haya secado bien las lágrimas y para adelante”, comentaron en Twitter.

Usarios felicitaron a Maju Mantilla por aparecer en 'Arriba Mi Gente'. Twitter

Magaly Medina respeta la decisión de Maju Mantilla

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, Magaly Medina fue consultada sobre el silencio de Maju Mantilla en ‘Arriba Mi Gente’. La conductora de TV indicó que la exreina de belleza no está obligada a pronunciarse en su programa, pues cree que quien debería hacerlo es Gustavo Salcedo.

“Creo que eso depende de ella. Finalmente, quien tendría que pedir disculpas tendría que ser él (Gustavo Salcedo), aunque no sea una persona pública, pero sus actos han afectado a su esposa, que es una persona mediática”, nos dijo.

Magaly Medina se refirió a la aparición de Maju Mantilla en 'Arriba Mi Gente'. ATV

¿Qué pasó en el ampay de Gustavo Salcedo?

Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ ampayaron a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, recogiendo a Mariana de la Vega de su departamento, cerca de las 9:00 horas del 18 de julio. Luego, se dirigieron al hotel Westin, donde permanecieron dos horas. Al salir, comieron hamburguesas y el deportista se encargó de dejar a su acompañante en su casa.

Ampay a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con una misteriosa mujer | Magaly TV La Firme

¿Maju perdonaría una infidelidad?

En febrero de este año, Maju Mantilla cumplió 11 de matrimonio con Gustavo Salcedo. La presentadora de Latina TV fue consultada por Infobae Perú sobre el “secreto” de su largo romance con el empresario. Según dijo, todo se trata de luchar por el amor que se tienen, pese a los errores de ambos.

“Yo no creo que haya algún secreto especial porque cada pareja tiene su historia, sus cosas, sus problemas, cada pareja es única. Entonces, yo no me podría poner a comparar con otras parejas. En estos 18 años como enamorados y 11 de casados, las cosas difíciles que nos han pasado… porque sí ha habido momentos críticos en nuestra relación, se han podido cambiar por una conversación que hemos tenido, por la comunicación. Hemos puesto de nuestra parte”, indicó.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son enamorados desde el 2005.

Más adelante, la conductora de ‘Arriba Mi Gente’ indicó que ella y Gustavo Salcedo han mejorado como personas para sacar adelante su matrimonio. “Si uno se desinfla y no quiere caminar más es porque no quiere apostar por la relación. Si algo ha fallado, nosotros hemos tratado de mejorarlo como pareja para que las cosas estén bien y continuemos juntos”.