Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, se pronuncia por el ampay de Magaly Medina: “No hay nada que ocultar”

Gustavo Salcedo desmiente infidelidad a Maju Mantilla luego de ampay de Magaly Medina | Willax TV / Amor y Fuego

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, se pronunció en ‘Amor y Fuego’ sobre el ampay difundido por Magaly Medina en su programa de ATV que ayer se convirtió en tendencia por las polémicas imágenes de la pareja de la exreina de belleza, quien recibió el apoyo de todos sus seguidores ante una supuesta infidelidad de la padre de sus hijos.

El empresario aclaró a un reportero del espacio de espectáculos de Willax TV que fue solamente al gimnasio del hotel con una amiga que es conocida de la familia y por la misma exMiss Mundo. Negó que haya existido otra intención y resaltó que solo los une una relación deportiva con Mariana de la Vega, mujer quien fue captada ingresando con él al hotel Westin en San Isidro.

En un inicio, Gustavo Salcedo explicó que Mariana de la Vega es una gran amiga de la familia que lo acompaña a entrenar desde hace varios años al mencionado hotel. “Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia y fuimos hacer deporte en ese gimnasio donde hay cámaras y hay evidencias de ello. La verdad que ponen las cosas en un lugar equivocado”, expresó.

Agregó que especular que ambos ingresar al hotel con otras intenciones no corresponde porque aseguró que él solo acudió hacer deporte.

“Para que quede claro y lo digo con toda la transparencia. Ese hotel no es ir al hotel, es ir al gimnasio del hotel y pueden ver mis redes sociales que voy hace años. He ido con muchos amigos y amigas al gimnasio. Simplemente, es hacer deporte”, continuó Salcedo.

Además, comentó que Maju Mantilla tenía conocimiento que se había reunido con Mariana de la Vega para entrenar en el lujoso hotel. “Si quisiera hacer algo escondidas, no me voy al Westin, donde hay todo tipo de cámaras y seguridad. No hay nada que ocultar y lo temas de familia se resuelven en familia”, aseguró Salcedo.

Inclusive comentó que Marina es tan amiga de ellos que asistió su matrimonio en Trujillo. “Es la ex de un amigo mío, no hay absolutamente nada con esa chica”, sentenció.

Y con respecto a una posible separación entre él y la conductora de TV, no quiso pronunciarse y señaló que prefiere conservar el tema en la intimidad de su hogar. “Todas las cosas de la familia hay que tratarlo dentro de la familia por respeto a los chicos. Creo que poner las cosas fuera de contexto no es lo que corresponde”, indicó.

Como se sabe, el empresario fue captado hace algunas semanas con una mujer que no era su esposa, ingresando al hotel Westin en San Isidro y luego de dos horas la dejó en su casa, mientras su esposa estaba conduciendo su programa ‘Arriba Mi Gente’.

Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ ampayaron a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, recogiendo a Mariana de la Vega de su departamento en Miraflores, cerca de las 9:00 horas del 18 de julio. Luego, se dirigieron al hotel Westin, donde permanecieron dos horas.

Y después de ese tiempo, se puede apreciar que ambos se retiran del lugar y según las imágenes de la zona de la cochera del lujos hotel, el deportista olímpico aparece con otra vestimenta. Ambos suben al vehículo y se dirigen hasta el inmueble de la mujer.

Al momento de despedirse se puede ver que se dan un beso, pero debido a las imágenes no se puede confirmar si es un beso romántico.

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre el ampay de su esposo?

A pocos minutos que se difundió el adelanto del polémico ampay de Gustavo Salcedo, Maju Mantilla tomó la drástica decisión de desactivar los comentarios de sus redes sociales.

Y en la mañana de este viernes 4 de agosto, la presentadora de TV apareció en su programa ‘Arriba mi Gente’, sorprendiendo a todos su seguidores, quienes pensaron que la artista nacional no saldría en televisión nacional.

Sin embargo, no se refirió al tema, pero sí bailó marinera con una gran sonrisa en el rostro, mientras sus compañeros de magazine de Latina TV, la aplaudieron por el buen semblante que demostró en su danza.

En redes sociales, los usuarios elogiaron a Maju Mantilla por dar la cara en este complicado momento en su vida personal.

“La admiro, no es fácil sentarte en tu trabajo y dar la cara teniendo el corazón roto o decepcionada de algo o alguien. Maju demostrando fortaleza”, “Mi solidaridad con ella, hay que ser muy fuerte para estar ahí y enfrentar la cámara y el morbo de la gente”, “Espero que se haya secado bien las lágrimas y para adelante”, comentaron en Twitter.