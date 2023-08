Diego Bertie a un año de su partida: el adiós, los sueños que no se cumplieron y un recuerdo que perdura en el tiempo

Diego Bertie a un año de su partida. (Composición Infobae)

Ha pasado un año desde que los peruanos quedamos impactados por la repentina partida del exitoso actor y cantante Diego Bertie. El artista tenía una vida tranquila, terminó su periodo en la televisión siendo parte de ‘De Vuelta al Barrio’ y comenzaba a entregarse a su música. Había revelado que quería retomar este arte y no dudó en comenzar a hacer presentaciones, pero en un abrir y cerrar de ojos, estos sueños se terminaron y Diego dejó de existir.

Te puede interesar: Agencia de Nicola Porcella se pronunció sobre la agresión que sufrió el peruano en ‘La Casa de los Famosos México’

Fue la mañana del 5 de agosto del 2022 cuando, a través de América Noticias, Verónica Linares fue la encargada de informar este fallecimiento. Aproximadamente a las 7:00 horas, la periodista hizo un alto a los informes y reveló el accidente que dejó sin vida a Diego Bertie.

“Nosotros estábamos desde muy temprano manejando esta noticia, por lo importante que ha sido para Federico Salazar, Katia Condos y para América TV, no queríamos apresurarnos. Es un momento muy difícil para nosotros”, comentó bastante sentida por lo que había sucedido.

Verónica Linares se quiebra al informar la muerte de Diego Bertie | VIDEO: América TV / América Noticias

Tras ello, el comandante de los bomberos, Mario Casaretto, informó que su delegación había recibido una llamada de emergencia en la que indicaban que una persona había caído de lo alto de un edificio y estaba gravemente herida con múltiples fracturas y heridas en la cabeza. De inmediato, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa para tratar de salvarle la vida, lamentablemente era demasiado tarde.

Te puede interesar: Aldo Miyashiro aclara que nunca quiso demandar a Magaly Medina por ampay: “Fue mi responsabilidad”

La noticia comenzó a circular en todos los noticieros, portales y redes sociales. Sus cientos de fanáticos no podían creer que su artista favorito no cantaría más su emblemático tema ‘Qué difícil es amar’, sus conciertos quedaban cancelados, sus temas podían no salir y solo quedaría el recuerdo de todo lo que logró en vida.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar. Rápidamente vecinos, amigos, familiares y seguidores se apersonaron hacia el edificio dónde vivía. Las flores, cartas, fotos, globos y más acompañaron el pequeño altar que improvisaron en la fachada de la vivienda, el amor a Diego Bertie se evidenciaba con la gente.

Seguidores de Diego Bertie realizan vigilia en las afueras de su casa después de confirmar su deceso. (Video: Panamericana)

Del mismo modo, amigos de televisión, de la música, del teatro y más evidenciaron su tristeza. Uno de los que primero recibió la noticia fue Efraín Aguilar. El director de televisión conversó con Exitosa y se sintió muy triste por la noticia, incluso mencionó que no lo podía creer porque hacía poco que habían compartido tiempo juntos. Érika Villalobos y Paul Martin, se mostraron igual de consternados con lo que había sucedido.

Muerte de Diego Bertie /Reacciones en Instagram

Muerte de Diego Bertie /Reacciones en Instagram

Muerte de Diego Bertie /Reacciones en Instagram.

Muerte de Diego Bertie /Reacciones en Instagram

Fue despedido en estricto privado

Luego de que se diera a conocer esta triste noticia, entidades del Estado también se hicieron presente dando sus condolencias por la partida de Diego Bertie. El Ministerio de Cultura reconoció su trabajo en el arte y se despidió de él.

Te puede interesar: Natalia Salas y Katia Palma fueron sentenciadas en ‘El Gran Chef Famosos’

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, expresó en su comunicado.

Por su parte, el entonces Ministro de Cultura, Alejandro Salas, hizo pública la disposición del Gran Teatro Nacional y la sede del Ministerio de Cultura para darle el último adiós al artista y así sus fanáticos puedan ir a despedirlo con todo el cariño que siempre le tuvieron.

Ministerio de Cultura ofrece sus sedes para velar a Diego Bertie. (Foto: Twitter)

Pese al ofrecimiento, la familia del cantante prefirió despedirlo en privado total al lado de sus seres queridos, quienes guardan los mejores recuerdos de él. Por ello, emitieron un comunicado en el que mencionaban que tendrían una ceremonia íntima y pidieron respetar este momento.

“Por medio de la presente comunicamos que a solicitud de la familia, la despedida de nuestro querido Diego Bertie se realizará en estricto privado con una ceremonia muy íntima, con su familia directa. Rogamos a los medios de comunicaciones respetar este momento”, señalaron en un comunicado.

Se pudo conocer que los restos del actor fueron cremados, una decisión que tomó la familia tal cual lo hubiera querido el propio Bertie.

Comunicado de la agencia que representa a Diego Bertie.

La película que grabó antes de partir

Diego dejó varios proyectos por concluir. En agosto del 2022 iniciaba una serie de presentaciones en La Estación de Barranco y los llenos eran totales, su música seguía sonando y nadie imaginaba que su voz se iba a apagar.

Aunque había dejado la televisión, fue parte de una película peruana que fue ‘Soltera Casada Viuda Divorciada’. El filme estaba en medio del proceso y se estrenaría este 2023. Bertie tenía un papel allí y esta se convirtió en la última película que grabó, a solo meses antes de partir.

Diego Bertie aparece en película peruana.

En abril del 2023, la película se estrenó y con ello se vieron las últimas imágenes del actor en escena. Como era de esperarse, se rindieron un emotivo homenaje por su participación y por todo lo que había logrado en este arte. Diego le dio vida a Leonardo, expareja de Katia Condos en la ficción. Las escenas parecían una despedida premonitoria y en el texto agregaron: “Gracias por todo, Diego”. Definitivamente, este espacio emocionó a más de uno que esperaba tenerlo en la alfombra roja.

Homenaje a Diego Bertie por la producción de la película 'Soltera, Casada, Viuda, Divorciada'. (Instagram)

Su regreso a la música y el estreno póstumo de ‘¿Qué vas a hacer?’

Antes de su partida, Diego Bertie conversó con Infobae Perú. El artista estaba retomando su música y se mostraba muy contento con los proyectos que tenía en mente y el próximo disco que quería lanzar a su público. Luego de grabar en casa por la pandemia, esperaba reencontrarse con sus seguidores poco a poco y estaba trabajando en ello.

En aquella ocasión expresó lo feliz que le hacía sentir el poder hacer música. “Cantar es una acción y es una forma de contar historias, expresarme, a veces en una serie estás limitado a un personaje. En cambio, cuando tú cantas eres el intérprete y tú escoges que decir, que cantar y contar. Eso es algo muy lindo porque le puedes dar forma artística, a través de un sonido, video, arreglo”, expresó en aquel entonces.

Luego de su fallecimiento, se supo que Diego ya había grabado una canción y solo era cuestión de tiempo para que viera la luz. De la mano de Augusto Madueño. Diego Bertie grabó este tema que se estrenó a un mes de su partida.

El tema de Diego Bertie '¿Qué vas a hacer?' se estrenó en medio de la ovación de los asistentes al teatro ‘Antonio Bandera’ del distrito de Jesús María. (América TV)

La presentación se dio el 5 de setiembre del 2022 en el teatro ‘Antonio Bandera’ en Jesús María. Allí llegó Augusto, amigos y familiares de Diego, además de público en general que podía asistir de manera gratuita, sin embargo, el aforo era reducido, por lo que más personas pudieron ver el estreno a través de la cuenta de Instagram del fallecido cantante, desde donde se transmitió la ceremonia.

Evidentemente conmovido, Madueño recordó al actor y se quebró al hablar de él, sobre todo en un momento como este en el que esperaban compartir el logro, pero las circunstancias fueron otras. “No ha empezado y ya estoy llorando. Diego es un tremendo músico y artista. Quiero agradecerle a él, es una noche de muchos sentimientos. Es muy difícil estar aquí. Ahora nos toca homenajearlo y me quedo con la tranquilidad de que Diego es amado. Él lo sentía y el cariño es innegable”, expresó en aquella ocasión.

Diego Bertie falleció el 5 de agosto del 2022. (Andina)

Pero esa no fue la última canción que se estrenó. El disco ‘Río XXX’ se estrenó el 28 de abril de este 2023. Esta fue la última producción completa del artista y el legado que perdura. El trabajo contiene 6 canciones y como su productor lo dijo, todo saldría a la luz para que su público disfrute de su música, aunque él ya no esté con nosotros.

Último disco de Diego Bertie ya tiene fecha de estreno.

Su legado sigue presente

Días después de su partida y de haberlo despedido como se merece, muchos se preguntaban que pasaría con las redes sociales de Diego Bertie. En un corto y conciso comunicado, se dio a conocer que estas quedarían abiertas como una manera de mantener vivo al artista y que su legado artístico continúe presente.

Según comentaron en agosto del 2022, los proyectos que habían quedado pendientes continuarían desarrollándose hasta que vieran la luz, tal como pasó con la canción y la película. Además, remarcaron que la cuenta de Instagram quedaría activa para seguir recordándolo como se debe.

“Queremos agradecerles por todas las muestras de cariño hacia Diego. Él era-y seguirá siendo-un corazón gigante, lleno de mucha ilusión, en especial en esta etapa de cumplir su sueño de volver a la música, que era lo que más feliz lo hacía. Él merece que se compartan todos los proyectos que venía preparando y es por eso que esta cuenta se mantendrá activa para difundir estos trabajos que él con tanta ilusión estaba preparando junto con su equipo”, se leía en la publicación.