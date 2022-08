Diego Bertie: Productor musical rompe en llanto al hablar de nueva canción que grabó con actor

Diego Bertie: su productor musical rompe en llanto al hablar sobre la nueva canción del cantante | América TV

El joven productor musical Augusto Madueño grabó una canción con Diego Bertie antes de que el actor falleciera el pasado 5 de agosto, luego de caer del balcón del piso catorce de su edificio en Miraflores.

El compositor fue invitado por el programa ‘En Boca de Todos’ y se emocionó hasta las lágrimas luego de ver el informe que preparó la producción de Pro TV a cerca del lanzamiento de su tema inédito ‘¿Qué vas a hacer?’, que grabó junto al actor nacional.

Tula Rodríguez le pregunto cómo estaba y Madueño confesó con la voz quebrada: “ Una mezcla de sentimientos con la previa que han hecho, me han emocionado, me van a disculpar, gracias por la invitación”, expresó el músico entre sollozos.

Diego Bertie y Augusto Madueño, nuevo tema ¿Qué vas hacer?

Augusto Madueño comentó que grabó un tema de su autoría junto a Diego Bertie, luego de que ellos se conocieran realizando un proyecto musical y fue el mismo actor que le propuso grabar una colaboración.

“Él me dijo, hay que hacer un tema juntos, la verdad que no me hubiera atrevido a pedírselo y él me lo pidió, por favor tengo un tema que te va a quedar increíble, hagámoslo, se lo mostré, le encantó y ahora está cantándolo conmigo en colaboración y sale ahorita”, explicó.

El productor musical cuenta que el tema es del género rock/ pop y su estreno será este 5 de setiembre en el teatro ‘Antonio Banderas’, del Centro Español y saldrá ese mismo día en todas las plataformas digitales a las 8 de la noche.

“Él estaba emocionadísimo, era como un niño, estaba feliz con su retorno. Agradecido hasta los huesos, cada día con una idea nueva, era una persona muy creativa. Le mostré el corte final del videoclip y el quería verlo terminado y se nos fue antes que lo pueda ver y es una de las cosas que me parte, pero él estaba orgulloso del tema”, detalló el artista.

Finalmente, destacó que no es un videoclip sino un mensaje que Diego le deja a él y a todos sus seguidores. En sus redes sociales también dejó un extenso y emotivo post, Madueño reveló que a manera de homenaje a su querido amigo, estrenará esta canción el próximo 5 de setiembre, fecha en la que se conmemora un mes de la partida de Bertie.

‘¿Qué vas a hacer?’, la última canción que grabó Diego Bertie se estrenará a un mes de su partida (Instagram)

“Cuando conocí a Diego Bertie toda la primera etapa fue conversación telefónica, nunca nos habíamos reunido, nuestro primer encuentro fue directo en el estudio para grabar nuestra colaboración, que marcaría, además, su retorno a la música. #QuéVasAHacer? Ahí empezó todo. Yo suelo llevar una botella de pisco al estudio, él me decía que no tomaba pisco, pero nos terminamos bajando la botella a punta de shots esa tarde, de locos”, publicó en cuenta de Instagram

Augusto Madueño le dedica emotivo post a Diego Bertie. (Instagram)

