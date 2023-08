Maju Mantilla y Gustavo Salcedo abandonan Lima para olvidar escandaloso ampay

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla viajan en familia para olvidar ampay | Willax / Amor y Fuego

Gustavo Salcedo fue abordado por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre luego del escandaloso ampay que protagonizó junto a una joven con la que se le vio ingresando a un lujoso hotel. A pesar de que Maju Mantilla no se ha pronunciado al respecto, tanto ella como el empresario y ella decidieron abandonar Lima para olvidar las polémicas imágenes del programa ‘Magaly TV: La Firme’.

El esposo de la exMiss Mundo 2003 sostuvo que “todas las cosas de la familia, yo no soy una persona pública, y creo que hay que tratarlas dentro de la familia por respeto a los chicos que están aquí conmigo”.

Salcedo reveló que junto a Maju Mantilla, quien se encontraba en el auto al momento de la entrevista, decidieron dejar Lima y disfrutar con sus hijos del fin de semana y alejarse de todos los comentarios sobre el ampay de Magaly Medina. “Junto a mi esposa no estamos yendo a disfrutar del fin de semana”.

Gustavo Salcedo cuenta su verdad sobre escandaloso ampay en el programa de Magaly Medina

Asimismo, recalcó que “poner las cosas fuera de contexto no es lo que corresponde” y que “ese hotel no es ir al hotel, es ir al gimnasio del hotel. Ustedes pueden ver en mis redes sociales que voy a ese hotel hace años de años he ido con muchos amigos, con amigos también y solo a hacer deporte”.

El esposo de Maju Mantilla fue enfático también en manifestar que “no hay absolutamente nada con esa chica” y que su relación es únicamente deportivo, ya que ha sido expareja de su amigo y ha estado presente en su matrimonio.

El ampay de Gustavo Salcedo

La noche del jueves 3 de agosto, Magaly Medina difundió imágenes del esposo de Maju Mantilla en aparente situación comprometedora. En el supuesto ‘ampay’ se puede ver a Gustavo Salcedo manejando la camioneta de la también conductora de ‘Arriba mi gente’ y recogiendo de una casa en Miraflores a Mariana de la Vega, con quien se dirige al hotel Westin y donde permaneció por alrededor de dos horas.

Inmediatamente, y tras la difusión del reportaje, Maju Mantilla optó por bloquear todos los comentarios en sus redes sociales, al igual que el empresario, quien empezó a recibir mensajes que lo tildaban de traidor y otros donde lo insultaban por haber ‘traicionado a nuestra reina’.

Hoy, en la edición de ‘Arriba mi gente’ de Latina, Maju evitó pronunciarse sobre el tema y condujo con naturalidad el espacio matutino.

Ampay a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con una misteriosa mujer | Magaly TV La Firme

Magaly Medina se pronuncia

En tanto, Magaly Medina, en conversación con Infobae Perú, sostuvo que “Maju Mantilla es una figura muy apreciada por el público. Siempre se ha mantenido al margen de escándalos. Aunque no compartimos una amistad ni hemos interactuado, tengo un gran respeto por ella. Ha llevado su carrera de manera sumamente discreta y eso es algo que admiro”.

Sobre por qué demoró dos semanas en emitir el ampay al padre de los hijos de Maju, la ‘Urraca’ indicó que “nosotros desempeñamos nuestro papel como paparazzis, y eso implica una labor meticulosa. Tenemos estas imágenes desde el 18 de julio, y esperábamos contar con información más completa. Siempre nos esforzamos por obtener pruebas sólidas”.