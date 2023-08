Quién es Mariana de la Vega, la mujer captada con el esposo de Maju Mantilla en un conocido hotel

Conoce quién es Mariana de la Vega, la mujer ampayada con el esposo de Maju Mantilla. ATV / Magaly TV La Firme

Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla, ha sido captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ ingresando a un hotel en compañía de una mujer identificada como Mariana de la Vega. Al parecer, el deportista engañó a la conductora de ‘Arriba Mi Gente’, pues la pareja lucía felizmente enamorada en redes sociales semanas antes de que el ampay fuera emitido.

Te puede interesar: Maju Mantilla toma una drástica decisión luego del ampay de su esposo, Gustavo Salcedo

Los rumores de una crisis matrimonial surgieron, luego que la presentadora de Latina TV rompiera en llanto por el día de su cumpleaños, el pasado 10 de julio. Sin embargo, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, quienes llevan más de 18 años de romance, demostraron que seguían juntos porque realizaron un viaje familiar por Fiestas Patrias.

Ampay a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con una misteriosa mujer | Magaly TV La Firme

“A todos nos ha movido el piso. Maju debería interpretar estas imágenes, ella es quien sabe lo que pasa en el interior de la pareja. Pero las redes sociales, últimamente, nos cuentan una realidad que no suele ser así. Vemos muchas demostraciones de amor y afecto, pero no sabemos lo que está pasando”, expresó Magaly Medina, este jueves 3 de agosto.

¿Quién es Mariana de la Vega?

Según informó ‘Magaly TV La Firme’, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo es Mariana de la Vega, una joven deportista de nacionalidad peruana.

Te puede interesar: Maju Mantilla y la vez que compartió post de Fiestas Patrias donde no menciona a su esposo, Gustavo Salcedo

“Nuestras contactos nos cuentan que lleva una vida medio hippie, aunque su afición es posar con poca ropa y a veces con nada. Lo extraño es que tu mariachi (Gustavo Salcedo) le da like a las fotos más hot (calientes)”, detalló el programa de espectáculos.

El programa de Magaly Medina constató que Gustavo Salcedo le daba 'me gusta' a las publicaciones más sensuales de Mariana. ATV / Magaly TV La Firme

En el ámbito sentimental, el espacio de Magaly Medina indicó que Marina de la Vega “habría sido pareja de Jaime Lobatón, íntimo amigo de Paolo Guerrero y el ‘Loco’ Vargas”.

Te puede interesar: Esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, llenaba de elogios a su esposa antes del ampay con Mariana de la Vega

Aparentemente, la mujer ampayada con el esposo de Maju Mantilla tiene varios amigos de la farándula local. Aparece en algunas fotos al lado de Angie Arizaga, Miguel Hidalgo-expareja de Tilsa Lozano; y le siguen en Instagram personajes como Adrián Zela, Ale Venturo, Giacomo Bocchio, Lesly Castillo, Stefano Tosso y Macarena Gastaldo.

Mariana de la Vega ha puesto en privado sus redes sociales para evitar la ola de críticas. ATV / Magaly TV La Firme

El ampay de Gustavo Salcedo

Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ ampayaron a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, recogiendo a Mariana de la Vega de su departamento, cerca de las 9:00 horas del 18 de julio. Luego, se dirigieron al hotel Westin, donde permanecieron dos horas. Al salir, comieron hamburguesas y el deportista se encargó de dejar a su acompañante en su casa.

El ampay de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla: ingresó al hotel Westin con joven deportista. ATV / Magaly TV La Firme

Las imágenes han impactado en los usuarios que admiraban la historia de amor de Maju Mantilla con Gustavo Salcedo. En redes sociales, los cibernautas condenaron la supuesta infidelidad del deportista y respaldaron a la ex Miss Mundo en este complicado momento.

“¿Cómo vas a engañar a nuestra Miss Mundo?” “Es nuestra Miss, una mujer hermosa, exitosa, empoderada, con mucho ángel y carismática”, “En todos estos años que tiene en el medio, siempre ha demostrado ser una persona de bien y nunca ha necesitado meterse en líos y siempre pendiente de sus hijos, es una verdadera reina”, señalaron.

“El esposo de Maju Mantilla es otro Piqué porque camió un Rolex por un Casio”, “Existe el divorcio, no se debe caer tan bajo. Hay que pensar en la familia”, “Qué perro resultó siendo el aún esposo de Maju Mantilla, engañarla a la hora en la que ella está trabajando. Eso no se hace, no saben el daño psicológico que le está haciendo a nuestra Miss Mundo”, añadieron en la plaforma.