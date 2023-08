Magaly Medina se muestra apenada con Maju Mantilla ante ampay a Gustavo Salcedo: “Tengo un gran respeto por ella”

Al parecer, el deportista engañó a la conductora de ‘Arriba Mi Gente’, pues la pareja lucía felizmente enamorada en redes sociales semanas antes de que el ampay fuera emitido. Foto: Infobae / Instagram @magalymedinav y Latina

Magaly Medina se pronunció acerca de las imágenes que se emitió a través de su programa ‘Magaly TV La Firme’. En el video se captó el momento en que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, ingresaba al hotel Westin en compañía de Mariana de la Vega.

Las especulaciones acerca de una posible crisis matrimonial emergieron a raíz del emocional quiebre de la presentadora de Latina TV durante su cumpleaños el 10 de julio pasado. Magaly Medina, al abordar este tema en declaraciones a Infobae Perú, expresó su solidaridad hacia la presentadora de televisión y enfatizó el profundo respeto que siente por ella.

En palabras de Magaly Medina: “Maju Mantilla es una figura muy apreciada por el público. Siempre se ha mantenido al margen de escándalos. Aunque no compartimos una amistad ni hemos interactuado en mayor medida más allá de encuentros en eventos de amigos en común, tengo un gran respeto por ella. Ha llevado su carrera de manera sumamente discreta y eso es algo que admiro”.

¿Por qué demoró en lanzar el ampay de Gustavo Salcedo?

Tras los cuestionamientos surgidos debido a la demora en la publicación del ‘ampay’ que detalla la supuesta infidelidad del deportista, la popular ‘Urraca’, en declaraciones a Infobae Perú, explicó: “Nosotros desempeñamos nuestro papel como paparazzis, y eso implica una labor meticulosa. Tenemos estas imágenes desde el 18 de julio, y esperábamos contar con información más completa. Siempre nos esforzamos por obtener pruebas sólidas”.

Además, enfatizó que la tarea de presentar imágenes de esta naturaleza no es sencilla, ya que se es consciente de cómo puede afectar a una familia: “Nosotros (Magaly y su equipo) somos personas con emociones; nos ponemos siempre en el lugar de aquel al que expondremos, ya sea en su matrimonio o en su relación”.

Magaly Medina señaló para Infobae Perú que la información manejada por su equipo se desarrolla lentamente, ya que ese es el ritmo característico de un ‘urraco’: “No es cuestión de haber optado por la discreción o por algún otro enfoque; las imágenes están allí. Siempre buscamos obtener más, profundizar más. Ahora que distintos programas ya estaban tratando el tema y antes de que otros pudieran tener la brillante idea de sumarse como paparazzis, preferimos presentarlo de una vez”.

Además, agregó: “Ten en cuenta que hemos estado en receso durante una semana, sin transmisiones en vivo. Durante la semana del 28 y 29 de julio, la gente tiende a irse de viaje, los jóvenes están disfrutando sus vacaciones. Incluso ahora, la audiencia es más baja debido a la persistente temporada de descanso”.

Mariana de la Vega ha puesto en privado sus redes sociales para evitar la ola de críticas. ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina habla sobre Mariana de la Vega

La presentadora de televisión también se refirió sobre la tercera en discordia, Marina de la Vega, una joven deportista que fue ampayada saliendo del hotel con Gustavo Salcedo. “Se puede hacer una y mil especulaciones, hay información que nosotros recopilamos acerca de esta persona, de la chica con la que va al hotel y no son las mejores referencias”, dijo.

También, indicó que un hombre que respeta a su esposa no va a un hotel con ‘una amiga’. “Un hombre que no respeta a su mujer va a un hotel, sea el que sea, con una persona que no tiene nada que ver con él, así sea con un grupo de amigos, menos con las referencias que hemos recibido de ella, sobre todo en un horario donde su mujer está al aire, trabajando”, finalizó en declaraciones para Infobae Perú.

¿Quién es Mariana de la Vega?

Conoce quién es Mariana de la Vega, la mujer ampayada con el esposo de Maju Mantilla. ATV / Magaly TV La Firme

Según la información reportada por ‘Magaly TV La Firme’, se identificó a la mujer que fue ampayada junto a Gustavo Salcedo como Mariana de la Vega, una deportista peruana. Se especula que fue pareja de Jaime Lobatón, íntimo amigo de Paolo Guerrero y el ‘Loco’ Vargas”.

“Nuestras contactos nos cuentan que lleva una vida medio hippie, aunque su afición es posar con poca ropa y a veces con nada. Lo extraño es que tu mariachi (Gustavo Salcedo) le da like a las fotos más hot (calientes)”, detalló el programa de espectáculos.