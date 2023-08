Jimmy Santi se pronuncia después de su salida de El Gran Chef Famosos: “Todos sabíamos cocinar”

Jimmy Santy cuenta su verdad sobre El Gran Chef Famosos. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. El cantante Jimmy Santy sorprendió a más de uno de sus fieles seguidores que prendían su televisor para sintonizar el programa de Latina, El Gran Chef Famosos, para verlo, pero de momento a otro el artista de ‘la nueva ola’ decidió renunciar al espacio culinario al manifestar su incomodidad por presuntos privilegios.

Incluso, el artista nacional expuso su versión de los hechos y sugirió la existencia de supuestos maltratos por parte de uno de los miembros del jurado del concurso culinario, lo cual aparentemente fue un factor determinante en su decisión de abandonar el programa de la cadena Latina. Así lo dejó entrever, el artista, en un extenso comunicado propalado en su red social oficial.

A través de Instagram, el cantante confesó: “Luego de mi salida del programa de cocina, entre especulaciones, insultos, comentarios negativos, entre otros, decidí hacer una pausa necesaria, diría yo para ordenar mis ideas y poder hablar como corresponde sobre mi experiencia y lo que verdaderamente ocurrió a lo largo de las últimas horas de grabación del programa en la semana del repechaje”, dice en un inicio su comunicado en Instagram.

“Desde el año pasado vengo trabajando de una manera diferente acompañado de un equipo humano que ha cambiado no solo mi forma de trabajo, sino también que haya tenido a bien hacerme, corregir algunos aspectos que eran necesarios en mi día a día. Son más de 60 años de carrera artística, conozco el show business y conozco el negocio de la televisión, entiendo que hoy por hoy vende el show, el escándalo, pero en esta oportunidad no era lo que yo quería mostrar a puertas de una despedida a la que he denominado el comienzo del final”, agrega.

Según Jimmy, confiesa que aceptar la propuesta del reality fue para divertirse y representar a sus seguidores de edad avanzada, quienes se veían reflejados en él. “Aceptar la propuesta de ingresar a este reality era para divertirme para representar a cientos de miles de personas de la tercera edad y cuarta edad que me siguen y que se veían representados por mí en este concurso y tal y como lo dejó en claro la persona de producción que se comunicó con mi representante esta era competencia real, una sana competencia”, sostuvo el popular ‘Chin Chin’.

En otra parte de su comunicado, Santi revela que todos sus compañeros en el programa sabían cocinar, pero algunos aparentaban seguir las recetas, sin tomar notas del jurado. Eso sí, el cantante advierte que siempre fue respetuoso y aceptó con respeto las críticas del jurado, aunque no estuviera de acuerdo con ellas. “Todos y hablo en general sabíamos cocinar quien diga lo contrario no estaría siendo real consigo mismo y sobre todo con el público, un día escuché a un compañero decir, yo no sé cocinar absolutamente nada, sin embargo, hacía las recetas sin ni siquiera tomar apuntes de las indicaciones del jurado siempre fui respetuoso jamás le faltó el respeto a nadie y tomé con respeto cada comentario y cada crítica de parte de los integrantes del jurado por más que no estuviera de acuerdo”, acotó.

El artista también se refirió sobre su desvanecimiento, y advierte que fue real y no un show como quieren dejarlo ver sus detractores, pues tuvo días intensos con promoción, grabaciones y preparativos para un concierto, lo que generó estrés. A pesar de ello, Jimmy Santi confiesa que cumplió con sus compromisos y responsabilidades.

“Quiero aclararles primero que mi desvanecimiento fue real, no fue un show como se especuló en redes sociales. Venía con días intensos entre la promoción del programa, las propias grabaciones que eran largas y agotadores y los preparativos para mi concierto. Ese día grabé la primera parte del programa y salir rápidamente a cumplir con una entrevista en una emisora radial con los tiempos calculados y exactos y el permiso respectivo de la encargada de producción, sin embargo, faltando tiempo del autorizado ya tenía varias comunicaciones de parte de la producción, indicando que se estaban retrasando en la grabación del programa porque no llegaba sin mentir tuvimos junto a mi representante que cortar caminos ir en contra en algunas calles para ganar minutos. No responsabilizo a la producción dado que yo decidí aceptar dicha entrevista, sin embargo, esta situación generó, es en mi desesperación de llegar y cumplir”, aseveró.

Jimmy Santi sufrió descompensación en plena grabación de El Gran Chef Famosos. (Captura)

¿Jimmy Santy revela presuntos malos tratos de Javier Masías?

Por otro lado, Jimmy Santy reconoce que se sintió muy mal cuando, después de grabar el programa ‘El Gran Chef Famosos‘, un jurado le dijo que su plato era el peor y un asco. Según el artista, algunos justifiquen su actitud como parte del papel en el programa, pero el considera que las críticas podrían expresarse de manera más adecuada.

“Aquí donde empieza mi molestia, cámaras apagadas, grabación terminada, y con el respeto debido, me acerco a uno de los jurados a consultarle qué sucedió con mi plato y su respuesta FUE EL PEOR DE TODOS, ERA UN ASCO”, yo me sentí pésimo. [...] Tal vez muchos justificaran a esta persona, dirán que se tomo en serio el personaje. Sin embargo, considero que existen maneras de decir las cosas”, dijo.