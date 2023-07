Jimmy Santi explica las razones de su salida de ‘El Gran Chef Famosos’: “Me sentí aislado”

Jimmy Santi explica por qué renunció a El Gran Chef Famosos. (Latina)

Jimmy Santi volvió a la televisión siendo parte de ‘El Gran Chef Famosos’. El artista de 78 años se puso de reto demostrar que podía ser bueno para la cocina, pese a que por su edad podía complicarse un poco más que a los demás. Sin embargo, se quedó solos dos semanas y se convirtió en el segundo eliminado de la competencia.

Te puede interesar: Jimmy Santi renuncia a ‘El Gran Chef Famosos’ y manda curioso mensaje: “Me hace mucho daño”

Pero, el jueves 20 de julio, 6 eliminados de las primeras semanas tuvieron la oportunidad de enfrentarse y así obtener uno de los 3 cupos para volver a la cocina y trabajar para coronarse como el nuevo Gran Chef. Entre ellos se encontraba el popular ‘Chin Chin’, quien con su peculiar forma de ser se ganó al público.

Pese a que todo parecía ir muy bien, fue el lunes 24 de julio, cuando la competencia de repechaje llegaba a su fin, que Jimmy Santi decidió renunciar en vivo. Luego de preparar su segundo plato y pasar al comedor junto a sus compañeros y los jueces, tomó la palabra y anunció su retiro inmediato.

“Les haya gustado o no. Pase o no pase, yo me retiro. Me retiro de este hermoso juego del cual me está haciendo mucho daño. Cumplo 79 años dentro de poco y ya no doy más. Los nervios. He tratado de cumplir con esto (con la preparación del arroz con pollo) porque creo que tenía que hacerlo... Fue un honor. Gracias a todos mis compañeros y al jurado”, comentó para luego retirarse.

El Gran Chef Famosos: Jimmy Santi renunció en vivo en el repechaje (Latina)

Sus compañeros, el conductor y los jueces no dudaron en despedirlo con un fuerte abrazo y más de uno le dedicó emotivas palabras por su lucha y gran actitud que tenía en la competencia, pese a que se complicaba incluso terminar los platillos.

Te puede interesar: Jimmy Santi se pronuncia luego de renunciar a ‘El Gran Chef Famosos’: “No fue un juego justo”

Tras ello, se pronunció en sus redes sociales y mandaba curiosos mensajes. En ellos, dejaba entrever que no estaba contento con su participación en el programa, pero no aclaró más. “A buen entendedor... Tengo tanto por decir... Pero tomé la mejor decisión”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Jimmy Santi revela por qué renunció a ‘El Gran Chef Famosos’

Luego de tantas especulaciones en las redes sociales, el cantante y artista peruano fue consultado por Trome sobre las razones que lo llevaron a renunciar en vivo en el programa de cocina. Desde el inicio, señaló que la edad le jugó una mala pasada, pese a que sabía cocinar, la premura del tiempo iba en contra de él.

“Yo dije a mí no me van a botar, me voy con dignidad y lo hice por toda mi generación de los 60, 70 y 80. Tengo 78 años, soy hipertenso, pero competía con mucho amor. Sé cocinar muy bien, pero el tiempo me ganaba, me ponía tenso y en el primer programa tuve una descompensación”, comentó para el mencionado diario.

Jimmy Santi explica por qué renunció a El Gran Chef Famosos. (Latina)

Por otro lado, tuvo una queja sobre lo que pasaría a la interna de la competencia. Según explicó, hubo situaciones que no eran de su agrado y notaba apoyo para algunos personajes y no para él. Remarcó que debió ser igual para todos, pues en un momento se sintió aislado.

Te puede interesar: Jesús Neyra obtuvo el mejor puntaje en la primera noche de repechaje de ‘El Gran Chef Famosos’

“Hubo ciertas cosas que no me gustaron, como el apoyo a ciertos personajes, pues mientras yo me dedicaba a mi cocina, veía cómo aconsejaban a los demás. La atención y la amabilidad debe ser con todos. Me sentí aislado”, señaló al respecto.