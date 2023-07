Jimmy Santi denuncia irregularidades en ‘El Gran Chef Famosos’: “Me bajaron tres puntos”

Jimmy Santi denunció irregularidades en 'El Gran Chef Famosos'. (Latina)

Jimmy Santi causó gran sorpresa entre sus seguidores luego de que renunciara en vivo a ‘El Gran Chef Famosos’ en la última noche de repechaje. El cantante tomó la palabra después de que el jurado se encontraba degustando su segundo plato y mencionó que prefería dar un paso al costado en la competencia porque se encontraba cansado.

Te puede interesar: Jimmy Santi renuncia a ‘El Gran Chef Famosos’ y manda curioso mensaje: “Me hace mucho daño”

“Les haya gustado o no. Pase o no pase, yo me retiro. Me retiro de este hermoso juego del cual me está haciendo mucho daño. Cumplo 79 años dentro de poco y ya no doy más. Los nervios. He tratado de cumplir con esto (con la preparación del arroz con pollo) porque creo que tenía que hacerlo... Fue un honor. Gracias a todos mis compañeros y al jurado”, comentó para luego retirarse.

Esta reacción generó un sinfín de especulaciones entre los demás televidentes, pues muchos creían que fue una decisión por molestia, además que el artista comenzó a publicar diversas indirectas en sus redes sociales que acrecentaban estas teorías.

El Gran Chef Famosos: Jimmy Santi renunció en vivo en el repechaje (Latina)

Jimmy Santi explica que sintió injusticias en el programa

Recientemente, el popular ‘Chin Chin’ dio una entrevista al diario El Popular en la que cuenta la razón por la que se retiró del programa. De acuerdo a lo que contó, fue testigo de un hecho que no le gustó para nada y no consideró justo, por ello es que en sus publicaciones de Instagram hacía hincapié en que buscaba un puntaje justo.

Te puede interesar: Jimmy Santi se pronuncia luego de renunciar a ‘El Gran Chef Famosos’: “No fue un juego justo”

Según relató Jimmy Santi, habría escuchado que una productora junto a los jurados estaban coordinando para darle menos puntaje en su segundo plato del último día de repechaje en el que fue acompañado por Estrella Torres. Es decir, que iba a tener 3 puntos menos que los demás y esto lo perjudicaría dejándolo sin posibilidad de reingresar al programa.

“Kevin Salas, novio de Estrella y su representante estaban viendo imágenes del comedor donde se encontraba almorzando la directora ejecutiva Alexandra Chirinos y los tres jueces dijeron: hay que quitarle un punto cada uno al señor Santi. Luego yo hablé con la señora, la gerente y le conté y me dijo: no”, expresó el cantante.

Jimmy Santi explica por qué renunció a El Gran Chef Famosos. (Latina)

Además, recalcó que él tiene buena sazón y no consideraba haber cocinado un mal arroz con pollo, por lo que al escuchar estos datos consideraba una injusticia en su contra. También, reafirmó que por su edad sí se sentía muy cansado y era parte de la competencia.

Te puede interesar: Jimmy Santi explica las razones de su salida de ‘El Gran Chef Famosos’: “Me sentí aislado”

“Yo ese día hice el arroz con pollo y me retiré por eso. Primero porque estaba totalmente cansado es demasiado esfuerzo para una persona de mi edad y segundo no me gustan las triquiñuelas”, remarcó.

Pese al descontento, halagó el trabajo del programa y afirmó que es un bonito formato que llegó a la televisión peruana. “El programa es el más visto de Lima, felicito a todos los que integran el programa de primera, que ha unido a la familia”, comentó.

Recalcó que su decisión de irse del programa fue porque lo que había escuchado. Además, está en contra de las trampas, pese a que sabía que no iba a ganar. “Que sepan que yo me retiré porque escuché. La trampa nunca lo he aceptado, porque yo soy limpio y yo no iba a ganar”, finalizó.