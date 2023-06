Jimmy Santi se descompensó en ‘El Gran Chef Famosos’: detalles de su estado de salud y su futuro en el concurso

Jimmy Santi no aguantó la presión de la competencia y estuvo a punto de desmayarse. El Gran Chef Famosos / Latina TV

Tras la eliminación de Jesús Neyra de ‘El Gran Chef Famosos’, los participantes del concurso gastronómico están esforzándose al máximo para caer en sentencia y así continuar en carrera. Lamentablemente, Jimmi Santi no aguantó la presión y sufrió una descompensación en plena competencia, preocupando a sus compañeros y a los miembros del jurado.

En la más reciente edición del programa, de este miércoles 28 de junio, se difundieron las primeras imágenes de Jimmy Santi luchando por acabar su segundo plato. Antes de llevarlo al ‘comedor’ para que Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio lo probaran, el artista perdió el equilibrio y la producción tuvo que ayudarlo para que no cayera al suelo.

“Yo estoy bien nervioso, estoy mareado. Me siento mal”, se escucha al cantante de 60 años en un adelanto promocional de ‘El Gran Chef Famosos’, el cual ha alertado a los fans del espacio televisivo.

Jimmy Santi sufrió descompensación

Jimmy Santi explica qué pasó

Jimmy Santi conversó con Infobae Perú durante su presentación oficial como participante de ‘El Gran Chef Famosos’. El reconocido cantante nos adelantó que se descompensó durante las grabaciones del programa debido al cansancio que sentía por las largas horas de trabajo.

“Me puse un poquito mal porque no tuve paro desde las 9 de la mañana. A la 1 cortaron para ir a almorzar, y yo en ese momento me fui a una emisora de radio porque tenía una entrevista importante y regresar para acá fue terrible. Yo soy una persona cumplida al máximo con los horarios”, expresó el intérprete de ‘Chin Chin’.

Jimmy Santi tuvo complicaciones en su salud durante su paso por 'El Gran Chef Famosos'. Carlos Fernández C./Infobae

Aunque llegó a los estudios de Latina TV con toda la actitud de impresionar a los jueces con su plato, empezó a marearse y fue Javier Masías quien se percató que tenía dificultades para caminar. “Me dijo: ‘¿Qué le pasa?’ y le respondí que nada. ‘¡Agárrenlo!’. Casi me caigo porque se me nubló todo por el esfuerzo, la tensión de salir, correr allá y no querer llegar tarde”.

¿Continuará en ‘El Gran Chef Famosos’?

Tras este ‘susto’ en ‘El Gran Chef Famosos’, Jimmy Santi aseguró que dará lo mejor para seguir escalando en cada episodio, pero no se exigirá de más porque priorizará su salud por encima de los enfrentamientos.

“Aguantaré hasta que la salud me dé, tampoco puedo matarme por nada”, refirió al respecto.

Asimismo, el artista de 76 años resaltó que es consciente que está aprendiendo “tarde” a cocinar y que es posible que no gane el concurso, pero quiere llegar lo más lejos posible. “No espero ganar, pero sí llegar a ser finalista. Si me voy antes es por salud”, añadió en diálogo con Infobae Perú.

Jimmy Santi en concierto

Jimmy Santi dice adiós después de 30 años de carrera artística y ofrecerá uno de sus últimos conciertos este jueves 29 de junio, a las 20:00 horas, en La Estación de Barranco. En ‘A mi manera’, el cantante peruano realizará un repaso por sus más populares temas como ‘Mi árbol y yo’, ‘A mi manera’, ‘Mira cómo me balanceo’, ‘Sabor a salado’ y el infaltable ‘Chin chin’.

