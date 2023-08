Samahara Lobatón y el duro comentario hacia su padre, Abel Lobatón: “Es un mentiroso” | América TV

Samahara Lobatón está en el ojo público luego de que se revelaran audios en los que se oye a su expareja, Youna, lanzándole insultos y acusándola de no cuidar a su hija. Desde entonces, la hija de Melissa Klug se ha presentado en diversos programas de televisión para hablar del tema y también de la relación con sus padres.

Recientemente, llegó al programa ‘América Hoy’ donde fue parte de una dinámica para ver si podía ser la próxima conductora del espacio, luego de la salida de Valeria Piazza. Entre tanto, tenía que hablar de algunos personajes y allí se encontraba su padre, Abel Lobatón.

Cuando apareció el rostro de su progenitor, sorprendió al tildarlos de mentiroso, junto a un emoji de la nariz grande. Los presentadores rápidamente cuestionaron por qué calificaba así a su padre y de inmediato la influencer lo explicó.

“Solamente me llama cuando está en vivo, cuando quiere algo. No me llama, no me pregunta por su nieta”, comentó dejando a todos atónitos.

Samahara Lobatón y el duro comentario hacia su padre Abel Lobatón.

Seguido, no dudó en hacer una advertencia a las mujeres, acusando a su padre de no ser una persona sincera. “A mi papá, mujeres, no le crean, es de lo peor, él no es sincero. Él es el hombre más mentiroso que conozco, mujeres no le crean”, sentenció.

Tras ello, recalcó que pese a su forma de ser, ella quiere mucho a su padre y tiene buenos momentos con él. Aclaró que sí se preocupa por su nieta, pero remarcó que solo la llama cuando está en televisión. “Yo amo a mi papá, yo lo adoro, me mato de risa con él. Por mi hija sí se preocupa, por mí no. No me llama, me llama en vivo nada más”, finalizó al respecto.

Samahara Lobatón en América Hoy.

Abel Lobatón viajará a Estados Unidos para conversar con Youna

En la edición del 1 de agosto de ‘América Hoy’, Abel Lobatón llegó como invitado. El padre de Samahara fue consultado por los audios que se difundieron en el programa de Magaly Medina y habló del tema. El exfutbolista mencionó que su hija y su expareja ya se separaron y lo único por lo que tienen que estar de acuerdo es el bienestar de la menor que tienen juntos.

“Aquí hay una cosa clara, ellos ya se separaron y cada uno hace su vida. Él tiene que ver por su hija y ella también, nada más. Si él o ella salen, si tienen otra pareja, es parte de la vida y la vida continúa”, comentó al inicio.

Por otro lado, sorprendió al asegurar que tomaría un vuelo a Estados Unidos para conversar con el barbero. Según explicó, este no es un tema para hablar por teléfono y prefiere hacerlo frente a frente y como él mismo dice: de hombre a hombre.

“Mira que una llamada por teléfono no es lo más adecuado. Lo más importante es coger un avión y hablar con él personalmente... para allá voy, voy para New York”, expresó al respecto.

Abel Lobatón afirmó que viajará a Estados Unidos para encarar a Youna. 'América Hoy'. América Tv.

Finalmente, afirmó que verse en persona podría cambiar las cosas. “Si me tiene frente a frente, es otra cosa, vamos a hablar de hombre a hombre, ahí es otro cuento... Las cosas se arreglan cara a cara, y no voy como padre, sino como hombre”, alertó el exfutbolista de Sport Boys. Por su parte, Samahara Lobatón no cree que su padre tome esta decisión y viaje a hablar con su expareja.