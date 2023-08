Abel Lobatón afirmó que viajará a Estados Unidos para encarar a Youna: “Hablaremos de hombre a hombre”

Padre que se respeta. Abel Lobatón no deja sola a su hija Samahara Lobatón, quien está viviendo un momento muy complicado con su expareja Youna. El exfutbolista afirmó que irá a buscar a Yonathan Horna más conocido Youna hasta Estados Unidos para encararlo y preguntarle por qué califica de mala madre a su hija.

Abel Lobatón fue invitado al magazine ‘América Hoy’ y ahí fue consultado por todo el conflicto que está viviendo, su engreída con su expareja. En primer momento, comentó que ellos están separados hace varios meses y lo que le deben importar por sobre todas las cosas, es el bienestar de su niña.

“Aquí hay una cosa clara, ellos ya se separaron y cada uno hace su vida. Él tiene que ver por su hija y ella también, nada más. Si él o ella salen, si tienen otra pareja, es parte de la vida y la vida continúa”, explicó en un inicio.

Luego, el conductor Christian Domínguez le consultó si pasó por su cabeza la idea de llamar a Youna para pedirle una explicación acerca de todo lo difundido en los audios que hizo público la joven influencer en el programa de Magaly Medina.

Abel Lobatón respondió que para él lo más adecuado es tener una reunión en persona y escuchar su explicaciones de por qué se ha referido de esa forma tan agresiva a su hija. “Mira que una llamada por teléfono no es lo más adecuado. Lo más importante es coger un avión y hablar con él personalmente... para allá voy, voy para New York”, afirmó el empresario deportivo.

Comentó que hablará de forma directa con el barbero para evitar o que se niegue a contestarle el teléfono. “Si me tiene frente a frente, es otra cosa, vamos a hablar de hombre a hombre, ahí es otro cuento... Las cosas se arreglan cara a cara, y no voy como padre, sino como hombre”, alertó el exfutbolista de Sport Boys.

Abel Lobatón afirmó que viajará a Estados Unidos para encarar a Youna. América TV.

Abel Lobatón escuchará a Youna en Estados Unidos

El popular murciélago señaló que conoció muy poco a su exyerno y espera escuchar su versión y sacar su propia conclusión.

Agregó que en dicha reunión se mantendrá tranquilo, sereno y primero lo escuchará, pero también le indicará que mientras no arregle sus papeles migratorios en Estados Unidos no podrá ver a su menor hija en Perú.

“Siéntate, ¿qué es lo qué pasó, cuéntame tu historia, qué te molesta?. Papi, cuando tengas tus papeles, vas y ves a tu hija, se acabó”, es lo que le dirá Lobatón a Youna.

Ante los audios, donde el barbero califica de mala madre a Samahara Lobatón, la expareja de Melissa Klug señaló que todo lo dicho lo define como una persona conflictiva. “Con lo que él está haciendo se está dibujando de cuerpo entero... “, expresó.

Asimismo, afirmó que la única que ve por el bienestar y mantiene a su nieta es su hija Samahara. “Tú mismo lo acabas decir (Janet Barboza), ¿con quién vive la bebé? es con Samahara, con nadie más. Ya lo que puede decir o las pruebas que pueda tener (Youna)... ahora resulta ser famoso, el muchacho”, indicó.

Samahara Lobató arremete contra Youna y hace graves acusaciones contra él.

Samahara pide que cumpla con pensión completa a Youna

Samahara Lobatón se presentó en el programa de Magaly Medina la noche de 31 de julio y difundió audios y mensajes, donde su expareja, Youna le reclama con insultos por haber salido con otro sujeto y por no permitirle hablar con su hija.

Además, la hija de Melissa Klug lo acusó de no depositarle la manutención completa para su niña de dos años y por si fuera poco, que no mantiene comunicación con ella como lo hacían cuando vivián en Estados Unidos.

“Le estoy pidiendo el 50% (pensión) de mi hija. No quiere pagarme un seguro, no quiere pagar la casa. Él dice que como tengo nuevo marido, que mi marido mantenga mi casa”, acotó.

Ella señaló que lo único que le reclama es que no llame a su hija, pese a que la ha visto llorar esperando una comunicación de parte de él. “Todos los días le tengo que inventar que su papá está trabajando, que no contesta, que ya la va a llamar. Dice la llamo en una hora, la llamo en dos horas y nunca le contesta”, indicó Lobatón, bastante mortificada.

Samahara Lobatón habla de su relación actual con Youna. (Fuente: Magaly TV La)

Finalmente, Samahara Lobatón calificó de manipulador a Youna, pues en una ocasión amenazó con matarse por ella. Incluso, le envió videos para probar que estaba a punto de cumplirlo. “Después que él se enlazó con ustedes en el programa, colgó el teléfono y me mostró fotos colgándose de un árbol evidentemente para cometer un atentado contra su vida. Hacía videollamada, me reventaba el teléfono, incluso a mis hermanas y mi mamá”, contó.

“Me decía ‘contéstame’ y me reventaba el teléfono, él ha intentado manipularme miles de formas y como no cedo a su manipulación dice que soy esto y una mala madre y aquello y ahí estás viendo todo lo que él me dice”, concluyó.