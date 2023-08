Samahara Lobatón reveló que Youna le reprochó por un supuesto embarazo: “¿No me estabas reclamando eso?”

Samahra Lobatón confiesa que Youna le reclamó por supuesto embarazo. (Fuente: Magaly TV La Firme)

En la reciente edición del 31 de julio, el programa Magaly TV La Firme prometió su promesa el barbero Youna que tendría el mismo espacio de tiempo cedido a su expareja Samahara Lobatón para defenderse de sus acusaciones tras los audios terroríficos que fueron difundidos. Como era de esperarse, el joven decidió iniciar la entrevista mediante videollamada para disculparse con la madre de su hija.

“Fue un momento impulsivo, me arrepiento de haber hablado así. Le pido disculpas a Samahara”, dijo en un inicio el barbero tras ser cuestionado por Magaly Medina. El joven de 21 años se mostró calmado y aseguró que lo escuchado en los audios no lo representan. “Si me equivoqué y lo reconozco”, expresó el papá de la hija de la exintegrante de ‘Combate’.

Es en ese momento en donde la modelo intentó ingresar a la fuerza al set para no permitir que su verdad sea desmentida por su expareja. Ante semejante situación, la figura de ATV sorprendió a su público espectador al detener la entrevista con Jonathan Feijoo para cuestionar a su producción sobre lo que pasaba detrás de cámaras, pues aparentemente la hija de Melissa Klug estaba por ingresar al set de Magaly TV La Firme.

“¿Qué es lo que pasa allá afuera?”, fue la consulta que hizo la popular ‘Urraca‘ y dijo un tanto incómoda que espere su turno: “Qué se espere. Samahara ayer tuvo tiempo para hablar. Samahara está fuera y está pidiendo entrar. Yo le voy a dejar entrar, tenemos tiempo en el programa, pero creo que tiene que calmarse”, aseveró la conductora, intentando calmar la situación.