Claudia Portocarrero y la nueva vida de ensueño en Holanda junto a su familia: “Me siento muy feliz”

Una buena nueva. La modelo Claudia Portocarrero da inicio a un nuevo capítulo en su vida, cumpliendo su sueño de tener a su familia reunida en Holanda. La expareja de Dilbert Aguilar tomó la decisión de trasladarse a Alemania para empezar de cero junto a su hija y su actual pareja, el holandés Michael Witkamp. Aunque se separaron en febrero de este año, mantenían una relación formal por el bienestar de la pequeña.

A pesar de los desafíos del pasado, Claudia y Michael han decidido darse una nueva oportunidad en el amor. La popular ‘Ñañita’ ha compartido en sus redes sociales una serie de fotos de sus viajes en familia, reflejando la felicidad y unión que están viviendo juntos. El tiempo ha sido un aliado en la curación de heridas, permitiéndoles retomar su relación y mirar con optimismo hacia el futuro de su hija en común.

Así lo ha dejado entrever, la modelo natural de Iquitos, en su cuenta de Instagram en su reciente cumpleaños el pasado 1 de agosto. “¡Muy buenas tardes a todos! Quiero agradecer infinitamente las muestras de cariño que me brindaron en mi cumpleaños. Me siento muy feliz, y les cuento que este año me tocó un cumpleaños diferente. Gracias por todo su enorme cariño y amor”, dice en un inicio la modelo.

“Gracias a mi hermosa familia por estar siempre conmigo. Con todo mi corazón, deseo que nuestro Dios padre les dé, el triple lo que todos ustedes me dieron y me dan a través de sus hermosas palabras, llamadas y mensajes. ¡Infinitamente gracias! Los quiero. Bendiciones”, puntualizó la también coach motivacional. En la publicación, la modelo resalta sus instantáneas junto a su hija, su pareja y su suegra.

Vale indicar que, en febrero de este año, Claudia mencionó que tras hacer pública su separación con el padre de su hija, no descartaba la posibilidad de retomar su relación en el futuro. Sin embargo, hasta ese momento, ambos solo mantenían una linda amistad por el bienestar de su pequeña. Ya en el 2017, la ‘Ñañita’ expresó que, en un futuro, podría considerar mudarse a Holanda, Estados Unidos u otro país de Europa, pero todavía tenía asuntos pendientes que atender en Perú, lo cual pospondría sus planes hasta dentro de cuatro años, hasta que lo logró este 2023. “No solo puede ser Holanda, sino también Estados Unidos u otro país de Europa. Pero aún será en cuatro años, todavía tengo que hacer cosas en Perú”, dijo a la prensa en aquella oportunidad.

¿Por qué Claudia Portocarrera anuló su matrimonio con Michael Witkamp?

Según Claudia Portocarrero, después del nacimiento de Zoé, la modelo decidió hacer pública su decisión de poner fin a su matrimonio con Michael Witkamp. Uno de los puntos de conflicto en su relación fue la divergencia en cuanto a roles familiares. Mientras que Michael prefería que Claudia se dedicara por completo al cuidado de la pequeña, ella mantuvo firme su deseo de seguir trabajando y desarrollando su carrera profesional, ya que siempre había sido una mujer independiente y apasionada por su trabajo.

“Él (Witkamp) me quería en casa, paseando en los bosques de Holanda y tomándome un café a su lado (...). Sé que todas esperarían eso y respeto a quienes optan por ello (ser ama de casa), pero yo no nací para ser ama de casa. Trabajo desde los 8 años y estoy acostumbrada a ser independiente y a mantenerme por mí misma. Incluso, a mi vida siempre le he aplicado este dicho: tú no eres de nadie ni nadie es para ti”, manifestó.