Claudia Portocarrero recuerda el consejo que le dio Dilbert Aguilar antes de terminar su relación. | TikTok.

Claudia Portocarrero, quien es más conocida en el mundo de televisión peruana como la ‘Ñañita’, se animó a dar una entrevista a Carlos Orozco, donde contó detalles desconocidos sobre su relación sentimental con Dilbert Aguilar.

De acuerdo a lo que dijo la exconductora de televisión, cuando ella inició su romance con el músico, él le advirtió que la gente la iba a criticar duramente si es que en algún momento terminan su romance.

“Siempre él me decía que el día que nosotros terminemos, la gente se iba a venir contra mí, por lo que me agarró la mano y me dijo que esperaba que me encuentre preparada. Yo no entendía a lo que se refería en ese momento, y siempre me lo repetía”, comentó.

Asimismo, debido a que constantemente le aconsejaba que se encuentre preparada para ese día, Claudia Portocarrero decidió consultarle por qué la gente la iba a cuestionar a ella y no a él.

“Un día le pregunté por qué la gente se iba a venir contra mí y me dijo que era porque él era chiquito, la gente lo iba a proteger. Nunca voy a olvidar sus palabras, dicho y hecho, así fue”, comentó.

De otro lado, Claudia Portocarrero sostuvo que las personas no saben la historia detrás de su relación con Dilbert Aguilar, pues muchos piensan que ella estuvo con el cantante por interés, pero en realidad, de acuerdo a sus declaraciones, ellos se conocieron cuando el músico pasaba un mal momento económico.

“Hablan muchas cosas la gente, no sabe la gente en realidad la historia que tenemos, solo lo saben él, yo y su familia. Cuando yo lo conocí a él, empezamos a comprar cosas juntos, desde un tenedor para los dos. Él estaba sin trabajo, la música había bajado, hubo muchas estafas, entonces empezamos desde cero los dos”, indicó.

Claudia Portocarrero.

Finalmente, la modelo reveló que en una época el cantante no tenía dinero, por lo que ella le invitaba a comer con lo que le pagaban por modelar. Asimismo, recordó que en ese tiempo ellos eran felices, cuando tenían pocas cosas.

“En ese tiempo yo modelaba, me pagaban 80 dólares, yo le decía a Dilbert lo que había ganado y le llevaba comida. Él estaba en un cuartito, con una cama y éramos felices en ese cuartito, con una cama y un televisor. Nosotros comíamos en la cama matándonos de la risa”, añadió.