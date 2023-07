‘Metiche’ se rectifica de presunta infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco: “No tengo ninguna prueba”

Kurt Villavicencio se rectifica sobre supuesta infidelidad de Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. El conductor de ‘Préndete’ Kurt Villavicencio en la piel del controvertido ‘Metiche’ decidió pronunciarse a la reciente polémica que ha generado al compartir sus comentarios en el programa de espectáculos de Panamericana televisión y dejar entrever una presunta infidelidad por parte del cumbiambero Christian Domínguez hacía su pareja Pamela Franco.

Te puede interesar: ‘Metiche’ afirma que Christian Domínguez ya le fue infiel a Pamela Franco: “Ya sacó los pies del plato”

Recordemos que el periodista dijo que el cantante de cumbia ya le habría sido infiel a la madre de su última hija, y exhortó a los programas de la farándula local que lo empiecen a investigar. Todo esto, a raíz que la pareja estaría pasando por su primera crisis en la relación.

“Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan (...) Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato, hace rato”, fue la recomendación que hizo el comunicador a los investigadores de Magaly Medina y ‘Peluchín’.

‘Metiche’ afirma que Christian Domínguez ya le fue infiel a Pamela Franco: “Ya sacó los pies del plato”. | Panamericana.

Kurt Villavicencio cambia su versión

Sin embargo, en la reciente edición de ‘Préndete’ del 26 de julio, su conductor Kurt Villavicencio en el personaje de ‘Metiche’ decidió cambiar la versión que dio el programa pasado, en donde acusaba al cumbiambero de haberle sido infiel a Pamela Franco.

Te puede interesar: Pamela Franco explicó los motivos por los que casi acaba su relación con Christian Domínguez

Según el artista, sus declaraciones fueron malentendidas por la prensa y que en vista de que muchos medios lo han contactado para dar su versión, él prefiere aclararlo antes que la situación sea insostenible. Eso sí, Kurt advirtió que para él, el cantante no habría cambiado.

“El día de ayer toda la prensa me llamó a preguntarme, diciendo que yo había asegurado que Christian Domínguez ya engañaba a Pamela Franco, me rectifico en eso. Yo lo que he querido decir es que los programas de espectáculos en Perú deberían seguir a Christian Domínguez para confirmar si la engaña o no, porque yo no creo que haya cambiado”, dijo el comunicador en el programa ‘Préndete’.

Kurt Villavicencio lloró frente a las cámaras de 'Magaly TV, La Firme'.

Incluso, Villavicencio confesó que no tiene ninguna prueba que avale una infidelidad por parte del conductor de ‘América Hoy’. “Yo no tengo ninguna prueba, ninguna imagen del señor Christian Domínguez con otra mujer. Así que los programas de espectáculos que hagan su ‘chamba’ y que lo sigan si quieren”, dijo Kurt.

Pamela Franco habla sobre rumores de infidelidad de Christian Domínguez

Hace poco, la cantante Pamela Franco también se pronunció sobre rumores de infidelidad de Christian Domínguez tras tres años de relación y una hija de su unión. “El divorcio es un tema que, menos mal, ya salió porque me tenía hinchada. Tengo la suerte de que ahorita ya está conmigo, salió, porque ya yo lo dejaba. No hay forma, tantos años uno espera, pero ya la espera desespera”, contó.

Te puede interesar: Samadhi Zendejas puso apodo a William Levy y desató rumores de infidelidad

La artista se mostró en redes sociales muy enamorada del cumbiambero y no dudó en compartir una publicación donde celebraron juntos su cumpleaños. Dando así por terminada los rumores.

“Brindo por ti, mi amor, en este día especial, por una vida llena de salud, amor y llena de bendiciones, te amamos”, escribió la artista nacional en su cuenta de Instagram. Asimismo, indicó que, pese a las adversidades que atraviesen en el camino, ella siempre estará al lado del líder de la Gran Orquesta Internacional. “En este y todos los días de tu vida, solo quiero verte sonreír. En los buenos y malos momentos juntos. Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños, mi hermoso”, agregó.