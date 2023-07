Pamela Franco explicó por qué casi termina con Christian Domínguez. | Willax Televisión.

Desde hace algunos años, Pamela Franco mantiene una firme relación sentimental con Christian Domínguez. Producto de su romance, nació una pequeña niña y desde ese momento muchos les empezaron a consultar si tenían planes de matrimonio; sin embargo, en ese momento, el cumbiambero aclaró que todavía se encontraba divorciando.

Tras varios años de disputa, el cantante se divorció en junio del 2023 de Tania Ríos, con quien contrajo nupcias en el 2002. Desde ese momento, los diferentes programas de espectáculo lo empezaron a presionar, recordándole que en algún momento dijo que, una vez salgan sus papeles, le iba a proponer matrimonio a la mamá de su última hija.

Para sorpresa de más de uno, Christian Domínguez evadió este tema y señaló que con Pamela Franco tenían otros proyectos, como tener una casa propia, por lo que la idea de casarse se encontraba un poco lejana.

Christian Domínguez al lado de Pamela Franco.

Ahora, en una entrevista con el programa ‘Hablemos de belleza’ de Willax Televisión, la cantante de cumbia hizo una revelación que sorprendió a más de uno, ella confesó que si su pareja no se llegaba a divorciar, ella hubiera terminado con el panelista de ‘América Hoy’.

“El divorcio es un tema, que menos mal ya salió, porque me tenía hinchada, tengo la suerte, que cuando ahorita ya está conmigo, salió, porque ya yo lo dejaba, no hay forma, tantos años uno espera, pero ya la espera desespera”, expresó.

Asimismo, Pamela Franco indicó que, si bien el tema del matrimonio es algo que a ella le gustaría que suceda, porque su mamá siempre soñó verla vestida de blanco, finalmente no le quita el sueño, pero aclaró que Christian Domínguez es el que debe de proponérselo.

Christian Domínguez y Pamela Franco planean casarse y transmitirlo en televisión. (Instagram)

“Como mujer no me mata, pero si soñamos, el matrimonio y la pedida tiene que nacer de él. No me sirve de nada casarme si tengo una vida infeliz, sino tengo una persona con la que hago ese enlace y esa conexión, ese apoyo”, agregó.

Pamela Franco no es celosa

En conversación con ‘América Espectáculos’, Pamela Franco indicó que no es celosa y que tampoco le da motivos a Christian Domínguez para que lo sea. Además, precisó que su pareja intenta cuidarla hasta en el más mínimo detalles.

“Tampoco es que le doy motivos, nosotros nos dedicamos full al trabajo, pero por ahí siempre me dicen que yo soy, lo que no saben es que él está más detrás de mí que yo de él. Él me está cuidando más, es celoso. Yo lo tomo como que me cuida, él es celoso, yo no soy celosa, por favor”, contó.

Asimismo, la cantante reafirmó que la base de su relación es la confianza, por lo que, a lo largo de sus más de tres años de relación, nunca le ha revisado su celular.

Pamela Franco y Christian Domínguez.

“Nunca le reviso el celular, la verdad, y eso que cuando llegamos a casa los celulares los tiramos por ahí. Él podría agarrar mi celular, yo podría agarrar el suyo porque tenemos nuestras claves, pero creo que no hay necesidad. Si ya llegamos a ese punto es porque algo está mal y si algo está mal, para que estar con una persona que te hace sentir mal”, aclaró.