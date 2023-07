‘Metiche’ afirma que Christian Domínguez ya le fue infiel a Pamela Franco: “Ya sacó los pies del plato”

Christian Domínguez y Pamela Franco tienen una relación sólida desde hace algunos años. Incluso, la pareja rompió la ‘maldición de los tres años’ que se le atribuía al cantante de cumbia, pues antes de estar con la bailarina tuvo otros romances que duraron menos tiempo.

Te puede interesar: Pamela Franco explicó los motivos por los que casi acaba su relación con Christian Domínguez

Aunque ellos no han dado señales que su relación se encuentra atravesando dificultades, ‘Metiche’, conductor del espacio ‘Préndete’, comentó que el panelista de ‘América Hoy’ ya habría sacado los pies del plato, por lo que me recomendó a los investigadores de Magaly Medina y ‘Peluchín’ que lo empiecen a seguir.

“Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan (...) Estan yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato hace rato”, manifestó.

Christian Domínguez al lado de Pamela Franco.

Este comentario nació a raíz de una publicación que realizó Pamela Franco en su cuenta de Instagram, donde le dedicaba palabras de amor a Christian Domínguez por su cumpleaños número 40. Por su parte, el cumbiambero solo compartió el material en su red social.

Te puede interesar: Mafer Portugal revela que Tommy Portugal no asistió a su debut como cantante: “Estuvo la gente que me quiere”

Además, Kurt Villavicencio señaló que el cantante ya muestra gestos de querer separarse de su pareja, llegando al punto de desear en su cumpleaños estar nuevamente soltero. Los comentarios que tuvo la figura de Panamericana Televisión en ningún momento fue refutado por Karla Tarazona, quien conocería de cerca a la pareja.

“Su deseo es separarse de Pamela Franco porque está harto (...) Esa relación está tibia, tirando para fría”, fueron los comentarios finales que dio el popular ‘Metiche’ ante sorpresa de los otros conductores que se encontraban en este espacio.

Christian Domínguez tiene entre sus planes casarse con Pamela Franco.

Pamela Franco habló sobre la vez que pensó en terminar con Christian Domínguez

Hace unos días, Pamela Franco brindó una entrevista a Willax Televisión, donde se animó a contar detalles de su relación con Christian Domínguez. Ella reveló que en una ocasión quiso terminar con el cumbiambero, específicamente por el tema de su divorcio.

Te puede interesar: Estos son los sencillos que están de moda hoy en Apple Perú

“El divorcio es un tema, que menos mal ya salió, porque me tenía hinchada, tengo la suerte que cuando ahorita ya está conmigo, salió, porque yo ya lo dejaba, no hay forma, tantos años, uno espera, pero ya la espera desespera”, expresó.

Pamela Franco estuvo a punto de terminar con Christian Domínguez.

¿Cuándo será el matrimonio?

Christian Domínguez aseguró que una vez saliera su divorcio, él mismo se encargaría de organizar su matrimonio con Pamela Franco; sin embargo, una vez salió este documento, el cantante hasta la fecha no le ha pedido la mano a la mamá de su última hija.

La bailarina también se refirió a este tema, en el que indicó que si bien uno de sus sueños es casarse, en este momento, tener una boda no es algo que le quite el sueño. Además, precisó que no tiene una fecha de matrimonio porque el panelista de ‘América Hoy’ no le ha pedido la mano de manera formal.

“Como mujer no me mata, pero si soñamos, el matrimonio y la pedida tiene que nacer de él. No me sirve de nada casarme si tengo una vida infeliz, sino tengo una persona con la que hago ese enlace y esa conexión, ese apoyo”, agregó.