Karla Tarazona y su opinión sobre ‘Metiche’ luego de acusar a Christian Domínguez de infiel: “Parece que está enamorado de él”

Karla Tarazona se refirió a las últimas declaraciones de su compañero Kurt Villavicencio.

Hace unos días, Kurt Villavicencio afirmó que Christian Domínguez ya le había sido infiel a Pamela Franco. Sus declaraciones causaron gran sorpresa entre los seguidores de la pareja, especialmente porque ellos se encontraban atravesando un buen momento sentimental.

Asimismo, el conductor de televisión le aconsejó a los programas de espectáculos que empiecen a seguir al panelista de ‘América Hoy’, pues posiblemente sea el protagonista de un nuevo ampay. Todas estas afirmaciones las hizo frente a Karla Tarazona, quien es la mamá del único hijo varón que tiene el cantante; sin embargo, ella evitó referirse a este tema.

Durante una entrevista con Trome, la exmodelo explicó por qué no opinó sobre este tema que sacó al aire su compañero. De acuerdo a sus declaraciones, ella no quiere hablar de su expareja por respeto, pues en estos momentos mantienen una buena comunicación por el bienestar de su hijo.

Christian Domínguez aceptó hacer enlace con Karla Tarazona para su programa ‘Préndete’.

“Él (Kurt) habla tantas cosas que me sorprende, yo no opino ni digo nada porque lo que salga de mi boca lo van a sacar de otra forma, sobre todo porque él (Christian) es el papá de mi hijo y tenemos una buena relación. No sé sus rollos ni sus problemas ni nada, así que solo opino lo que se ve en televisión”, comentó.

De otro lado, Karla Tarazona no se logra explicar el porqué de la intensidad de Kurt Villavicencio cuando trata temas relacionados al cumbiambero. “Lo he sentido intenso, él parecía el engañado y traicionado. Siempre toma las cosas bien a pecho”, indicó.

Además, la conductora de ‘Préndete’ señaló que parece que Kurt Villavicencio se encuentra enamorado de Christian Domínguez por la manera en que se refiere a él. Por este motivo, ella le aconsejó que deje de emocionar cada vez que ve una noticia del cumbiambero.

Karla Tarazona.

“Le he dicho que deje de emocionarse, él parece la mujer, parece que Kurt está enamorado de Christian porque todo lo toma muy a pecho”, indicó la locutora radial antes de hablar sobre otros temas.

Prefiere evitar hablar de la relación de Christian Domínguez con Pamela Franco

Cada vez que le consultan a Karla Tarazona sobre cómo percibe la relación de Christian Domínguez con Pamela Franco, ella prefiere evitar dar su opinión al respecto, asegurando que la parte sentimental de su expareja no le interesa, especialmente porque ella no tiene nada que ver.

“Si le va bien o no en su relación, es su problema. A mí lo único que me interesa es que siga cumpliendo como papá y que esté bien con su hijo. Lo demás o sobre su vida privada, no me importa”, comentó.

Ella también dejó en claro que lo único que le importa es que Christian Domínguez siga cumpliendo como padre. “Somos padres y tenemos que llevar una buena relación, sobre todo, tener comunicación por temas que tengan que ver con Valentino y para beneficio de nuestro hijo”, precisó.

Pamela Franco estuvo a punto de terminar con Christian Domínguez.

Kurt Villavicencio se rectificó

El conductor de ‘Préndete’ retrocedió en su afirmación y se rectificó tras haber mencionado que Christian Domínguez ya le había sido infiel a Pamela Franco. El popular ‘Metiche’ dijo que se habían malinterpretado sus palabras, pues en realidad estaba sugiriendo que lo sigan para averiguar si estaba siendo infiel.

“El día de ayer toda la prensa me llamó a preguntarme, diciendo que yo había asegurado que Christian Domínguez ya engañaba a Pamela Franco, me rectifico en eso. Yo lo que he querido decir es que los programas de espectáculos en Perú deberían seguir a Christian Domínguez para confirmar si la engaña o no, porque yo no creo que haya cambiado”, indicó.