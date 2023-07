Jimmy Santi renuncia a ‘El Gran Chef Famosos’ y manda curioso mensaje: “Me hace daño”

Jimmy Santi renuncia a 'El gran chef famosos'. (Composición: Infobae)

El cantante Jimmy Santi sorprendió a más de uno al tomar la decisión de renunciar al reality culinario ‘El gran chef famosos’ en la reciente gala del lunes 24 de julio. Según el artista nacional, no habría soportado la presión constante de la competencia sus 79 años.

Así lo dejó dicho Jimmy en la última presentación que consistía en preparar ‘Arroz con Pollo‘ como parte de un nuevo reto. El intérprete de ‘Chim Chim’ se mostró en todo momento muy incómodo, pero interrumpió la opinión del jurado por su platillo y señaló que prefería renunciar por su salud.

“Les haya gustado o no. Pase o no pase, yo me retiro. Me retiro de este hermoso juego del cual me está haciendo mucho daño. Cumplo 79 años dentro de poco y ya no doy más”, dijo en un inicio el cantante, dejando asombrados a todos en la mesa.

“Los nervios. He tratado de cumplir con esto (con la preparación del arroz con pollo) porque creo que tenía que hacerlo... Fue un honor. Gracias a todos mis compañeros y al jurado”, agregó el artista, quien recibió las palabras del presentador José Pelaez y el aplauso de sus compañeros.

“Ha sido un honor para todos nosotros, te lo digo sinceramente, trabajar contigo. Te entendemos”, manifestó el conductor Peláez por la decisión de Jimmy Santi. Por su parte, el juez Javier Masías, también se puso en el lugar del artista peruano y dijo que respetaba lo dicho por el cantante.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues Jimmy Santi también decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram. El artista no estaría contento con algo tras su salida. Muchos de sus fanáticos consideran este mensaje como una clara indirecta para el reality culinario. “A buen entendedor... Tengo tanto por decir... Pero tomé la mejor decisión”, escribió el cantante de la ‘nueva ola‘ en Instagram.

Jimmy Santy | Instagram

¿Quiénes conforman el repechaje en ‘El Gran Chef Famosos‘?

‘El Gran Chef Famosos’ trajo de vuelta a la competencia a los concursantes en su segunda temporada. Hasta el momento, algunos de ellos han demostrado que vienen con fuerza para retomar sus puestos:

Mauricio Mesones

Jesús Neyra

Natalia Salas

Jimmy Santi

Antonio Pavón

Junior Silva

