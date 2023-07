Callao: teniente alcalde asegura que los S/ 360 mil hallados en su casa provienen de la venta de una vivienda

El político puso énfasis al decir que el Ministerio Público no lo está investigando ni procesando por algún caso en particular.

El sábado 15 de julio, el Ministerio Público halló 360 mil soles en una vivienda del teniente alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, César Pérez Barriga. La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

El magistrado Juan Alberto Orihuela comandó la operación, la cual formó parte de una investigación reservada. Luego de varias horas, se pudo conocer que el equipo “no logró acreditar la procedencia del dinero”, de modo que “fue incautado para continuar con las diligencias respectivas conforme a ley”.

En tanto, la comuna del Callao difundió un comunicado, en el que se indica que este proceso no “tiene relación alguna con el trabajo del teniente alcalde como regidor municipal”.

En el 2019, el entonces alcalde del distrito de Ventanilla y hoy burgomaestre del Callao, Pedro Spadaro, fue cuestionado por un presunto proselitismo.

“No se trata de una investigación a la gestión municipal ni tiene relación alguna con el trabajo del teniente alcalde como regidor municipal”, se lee en un apartado del documento.

La Municipalidad del Callao también aclaró a la opinión pública que los regidores no cumplen ninguna función administrativa ni manejan recurso alguno de la comuna chalaca, de acuerdo a la Ley. Agregó que “al ser una investigación a terceros, y al ser un tema personal, debe ser él quien responda a la investigación reservada que inició el Ministerio Público”.

Tras este hecho, Peréz Barriga, que también se desempeñó como teniente alcalde en la Municipalidad de Ventanilla en la gestión anterior, se pronunció la tarde del lunes 24 de julio, con la consigna de desmarcarse de cualquier presunto acto de corrupción.

Pedro Spadaro se reunió con César Pérez Barriga en el 2020.

“Acabo de entregarle a la Fiscalía toda la documentación requerida en donde aclaro, transparentemente, cada centavo encontrado en el domicilio que alquilaba. ¿Por qué? Porque ese dinero fue producto de un adelanto de la venta de una propiedad que yo adquirí no hoy, no el año pasado, sino hace más de ocho años atrás”, sostuvo el teniente alcalde.

El político puso énfasis al decir que el Ministerio Público no lo está investigando ni procesando por algún caso en particular. Sin embargo, en el 2019, el entonces alcalde del distrito de Ventanilla y hoy burgomaestre del Callao, Pedro Spadaro, también fue cuestionado por un presunto proselitismo. Esto luego de que se diera a conocer los supuestos favorecimientos a su teniente alcalde, César Pérez Barriga, en los comicios del 2020 por el partido Alianza para el Progreso (APP).

En otro momento de su alocución, el teniente alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao se refirió a la decisión que tomó Pedro Spadaro hace unos días en torno a este caso que, de momento, no compromete a otras autoridades.

Contraloría estima que se perdió más de 24 mil millones de soles por corrupción. Andina

“Quiero saludar la iniciativa del alcalde provincial del Callao por haber requerido al contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, que realice una investigación exhaustiva de los primeros 6 meses de gestión en la Municipalidad Provincial del Callao”, manifestó.

“Estoy aquí dando la cara porque soy una persona honesta y estoy seguro de que las investigaciones terminarán por darme la razón. Ya no voy a permitir que se siga mancillando mi nombre. Agradezco las miles de muestras de solidaridad, de apoyo y de cariño del pueblo chalaco. No los defraudaré porque tengo hijos, familia y porque me debo a mi patria chica: Callao”, finalizó.

