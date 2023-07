Denuncian que Ciro Castillo habría mandado a matar Elvira Madalengoitia por recibir presunta coima de más de S/150 mil

Ciro Castillo es expuesto con audios que habría mandado a matar Elvira Madalengoitia por presunta coima de más de S/150 mil. Panorama

En la última edición del programa periodístico ‘Panorama’ trajo un nuevo destape que reflejaría el nivel de negociados en el Gobierno Regional del Callao, donde la máxima autoridad Ciro Castillo mantiene una conversación con un empresario que revela que le habría entregado una presunta ‘coima’ de más de 150 mil soles a su exasistente, con quien fue captado besándose hace unas semanas, Elvira Madalengoitia.

Todo se vio reflejado en una llamada telefónica donde, el Presidente Regional del Callao conversó con un empresario que habría financiado la campaña electoral de Ciro Castillo Rojo y se escucha mencionar sobre el monto acordado que eran para el Gobernador. Sin embargo, estos terminaron en manos de Madalengoitia Cajal, sin habérselo entregado. La cruda conversación refleja otra personalidad del doctor, pues lanza fuertes calificativos para la extrabajadora y hasta la tildó de ‘cínica’.

“Tú tienes que ca***te en la noticia o le tienes miedo a Elvira, ¿usas armas? Y entonces le metes un tiro y la conc********”, fue lo dicho por el Gobernador del Callao mediante hilo telefónico al empresario que no se sabe su identidad, ni de qué rubro se trataría.

“Si bien es cierto, en las reuniones que tenía con usted (Ciro Castillo-Rojo) eran, pues, porque ella (Elvira Madalengoitia) las coordinaba y me mostraba, pues, que obviamente había el manejo, en este caso de todo”, expresó el empresario en conversación con el funcionario del Callao.

“Entonces, a base de esa confianza, ya se dio lo del tema del ingeniero y nosotros le alcanzamos a ella un dinero que supuestamente iba a darle a su persona”, agregó.

En otra parte de la conversación, Castillo le consulta sobre como fue la transacción: “¿Le diste el dinero en efectivo?”, fue la pregunta que le hizo el gobernador al empresario, en referencia Elvira Madalengoitia. La respuesta del interlocutor no se hizo esperar y fue afirmativa. “Sí”.

Asistente de Ciro Castillo fue despedido en el marco de la investigación por su presunta contratación irregular. (Composición: Infobae)

Esta respuesta terminó enervando a Ciro Castillo y explotó contra él. ”¿para qué cara** le das a ella?”, se escucha en el audio propalado por Panorama. Ya en la parte final del audio, se escucha a la autoridad del Callao aceptando que conocía de las ‘jugadas’ de la dama, pero afirmó que ella “nunca le dio nada”.

“Está haciendo todo este enredo que quiere poder para robar plata a uno a otro, quiere robarles 5 mil, a otros 10 mil, 150 mil, y juntar, y eso es lo que quiere. Lo está haciendo, entonces que ella no me jod*””, se le escucha decir a Ciro Castillo al empresario, quien aceptó habérselo dado a Madalengoitia por un tema de confianza, ya que era su personal de confianza. Vale recalcar que, el informe no reveló la identidad del interlocutor, ni si el dinero entregado a la extrabajadora fue en soles o dólares.

Elvira Madalengoitia Cajal dejó el Gobierno Regional del Callao por irregularidades en su contratación tras ser captada besando a Ciro Castillo

Luego que un medio periodístico mostrara videos de la exasistente Elvira Madalengoitia Cajal besándose con el Gobernador del Callao, Ciro Castillo, y ser acusado de presunto tráfico de influencias. También se revelaron supuestas irregularidades en la contratación de la joven, y la entidad anunció su despido mediante un comunicado.

“A fin de dar una respuesta contundente por los cuestionamientos a la contratación y sueldo de la asistente administrativa y en “aras de la transparencia”, el gobierno regional del Callao decidió dar por culminada la orden de servicio que mantenía vigente. “No obstante, nuestros órganos de control interno continuarán con la investigación del caso a fin de esclarecer y sancionar los hechos en mención”, se lee en el comunicado.