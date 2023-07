¿Quiénes son los integrantes de Unidad y Diálogo Parlamentario, la nueva bancada del Congreso?

Nueva bancada Unidad y Diálogo Parlamentario. (Composición: Infobae Perú)

Un nuevo grupo parlamentario forma parte del Congreso de la República. Un grupo de cinco congresistas se unió para integrar la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, dentro de este se encuentran polémicos congresistas denunciados por el escándalo ‘Mocha Sueldos’ e investigados por otros presuntos delitos.

Te puede interesar: APP presenta proyecto de ley para crear un nuevo régimen de excepción en casos de desastres naturales

La conformación de los bloques en el Poder Legislativo ha ido variando con el pasar de los tiempos. Las distintas posturas políticas, los problemas de corrupción y riñas entre la representación nacional ha ocasionado que los parlamentarios abandonen sus bancadas o decidan crear una nueva.

Uno de los recientes grupos creados es Unidad y Diálogo Parlamentario, así lo informó el oficial mayor Javier Ángeles Illman mediante un oficio. “En el marco de lo establecido en el artículo 37 del Reglamento del Congreso, se procede a registrar al grupo parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, al contar con el mínimo de integrantes (5) establecido en la precipitada norma parlamentaria”, detalló.

Te puede interesar: Incorporarán audio de Jorge Flores Ancachi que involucra a Jorge Montoya, Roberto Chiabra y José Cueto en recorte de sueldos

El vocero de la bancada es Juan Burgos. El funcionario postuló al cargo mediante el partido Avanza País, pero a mediados de julio de 2022 presentó su renuncia “por razones de conciencia y convicción democrática”.

Juan Burgos. (Andina)

El congresista es conocido por presentar un proyecto de ley para calificar los robos, homicidios, violencia doméstica y secuestros como “terrorismo urbano” con la finalidad de “reducir los índices de delincuencia y violencia, así como, garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y la paz pública”.

Te puede interesar: “No debe permanecer ni un día más”: Renovación Popular pide desafuero inmediato de Jorge Luis Flores Ancachi

“El que, de manera individual u organizada, indistintamente de su motivación o ideología, crea o mantiene un estado de inseguridad ciudadana en la población o una parte de ella a través de la delincuencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años”, señala su PL.

En este nuevo bloque parlamentario también se encuentran dos investigadas por el caso ‘Mocha Sueldos’: Katy Ugarte y María Cordero Jon Tay. Ambas legisladoras están acusados de recortar el sueldo de los empleados de sus despachos.

Congresistas 'Mocha sueldo' serán investigadas por la Comisión de Ética. (Composición: Infobae)

En el caso de Ugarte, la congresista habría exigido a sus trabajadores una cantidad de dinero con la excusa de financiar publicaciones de prensa para mejorar su imagen en el Cusco, según un informe de Cuarto Poder. Al personal de su despacho se les habría descontado de S/ 300 a S/ 400 mensualmente dependiendo su cargo.

En lo que concierne a Cordero, la legisladora fue expulsada de la bancada de Fuerza Popular, con la cual postuló al cargo. Esta decisión fue tomada luego de que la congresista sea acusada de recortar el suelo de sus trabajadores. El programa Punto Final difundió un audio donde se escucha a la fujimorista exigirle a un trabajador darle una parte de su salario. “¡Porque a ti ya te depositaron ya! ¡Vamos al cajero de una vez!”, se le oye.

Luego de que se difunda las denuncias del caso ‘Mocha Sueldos’, el Ministerio Público abrió una investigación contra las implicadas, incluidas María Cordero Jon Tay y Katy Ugarte, por el presunto delito de colusión.

En esta nueva bancada también se encuentra el fujimorista Luis Cordero Jon Tay, quien fue acusado de participar de una presunta red de espionaje mientras se encontraba en la presidencia Pedro Castillo, además de supuestamente estar vincuado con ‘El Español’, Jorge Hernández Fernández.

Luis Cordero Jon Tay fue denunciado por su expareja por agresión física. (Andina)

Sin embargo, esta no es una de las acusaciones más graves. Su expareja denunció al también fujimorista por violencia física. La mujer se presentó en el programa ‘Al Estilo de Juliana’ y mencionó que padeció de continuas agresiones de parte del legislador, a tal punto de que pensó en abandonar al país debido a las agresiones de este.

“Se levantó, me agarró de los pelos, me sacudió de los pelos, me tiró al suelo y en el suelo me empezó a patear. Me tapaba la cara y sentía sus patadas, me pateaba acá, recuerdo, tenía el labio reventado, y esta parte raspada hasta acá. Me pateó acá, me pateó en el pecho, me pateó en el estómago”, dijo.

Denuncian por violencia física al excongresista Luis Cordero Jon Tay.

“Cuando empezamos a convivir los maltratos físicos eran peor. Me encerraba en la casa y me molía a patadas, a puñetes, muchas veces tenía que justificarme que me accidenté, que me caí, la típica”, agregó.

Finalmente, Edras Medina también conforma la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario. El legislador que antes perteneció al bloque conservador de Renovación Popular y que apoyó al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), fue uno de los congresistas que impulsó el proyecto de ley que pone en riesgo la educación sexual en los colegios y se adhirió al grupo de congresistas que se opuso a la reforma universitaria.