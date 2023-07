Alfredo Benavides habla de su relación con expareja de Ricky Tosso: “Fue un escándalo”

Alfredo Benavides habló de su relación con la expareja de Ricky Tosso.

Alfredo Benavides, el popular ‘Niño Alfredito’, mantuvo una larga relación con María Fernanda Ubierna, expareja de Ricky Tosso, madre de su hijo Stefano e hija del productor argentino de televisión Guillermo Guille. En su momento, creyeron que fue Benavides quien le había arrebatado el amor a Tosso, pero años más tarde salió a aclarar la situación.

Te puede interesar: Sheyla Rojas y la millonaria deuda que le dejó Pedro Moral por boda cancelada: “Fue un momento traumático”

Lejos de lo que muchos creían, el actor cómico comenzó a frecuentar a la madre de Stefano Tosso luego de que ella ya se separara de Ricky. Según explica, la expareja tenía un año y medio distanciada, por lo que no había problema en que Benavides y Ubierna comenzaran a frecuentarse.

“Yo comienzo a frecuentar a María Fernanda, pero no por ella, sino por el hermano de Bayly, el multimillonario que heredó una mina. Él era el grupo de María Fernanda, Cecilia Becerra y yo paraba con ellos. Estando con ellos me enamoro de María Fernanda, ahí comenzamos a salir y comenzamos una relación”, comentó para Trome.

Te puede interesar: Sunafil seguriá proceso por irregularidades laborales en el programa ‘Magaly TV La Firme’

Incluso, relató que cuando conoció al fallecido actor, él ya le había revelado que no tenía nada que ver con la madre de su hijo. Sin embargo, luego de que comenzaran a frecuentarse, Alfredo terminó enamorado de María Fernanda y formalizaron una relación.

Alfredo Benavides tuvo un romance con la expareja de Ricky Tosso.

“Comenzamos a salir y formamos una relación. Cuando en el canal se enteran, fue un escándalo. Era el año 93, creían que yo me había metido con la mujer de Ricky”, relató el cómico. Incluso, comentó que muchos de sus colegas no le hablaban porque no entendían el contexto.

Sin embargo, sorprendió al referirse a Stefano Tosso, hijo de Ricky y Maria Fernanda. Benavides comenta que lo crió como si fuera suyo, pues estuvo con él desde que tenía un año de vida, por lo que le guarda mucho cariño. “Stefano es mi hijo, lo crié yo, lo tuve de un año”, agregó.

La reacción de Ricky Tosso al conocer la nueva relación de Alfredo Benavides

Lejos de crear un conflicto entre ambos o cierto distanciamiento, Alfredo Benavides contó cuál fue la reacción de su fallecido amigo al saber que estaba enamorado de su expareja. Según explicó, no existió ninguna molestia, sino que al principio bromeó cuestionándole que había pasado.

Te puede interesar: La reacción de Magaly Medina luego de que Jefferson Farfán le ganara el juicio por difamación

“No me cuadró, pero me dijo: ‘Así que María Fernanda, ¿qué pasó?’. Le dije: ‘¿Qué pasó? Nada, si tú ya no estás con ella, yo sé tu historia real’”, expresó al inicio.

Alfredo Benavides y Ricky Tosso.

Tras ello, el recordado actor mencionó estar contento con la persona que su expareja tenía al lado, pues depositaba su confianza para cuidar de su hijo. Además, se tomó un poco de tiempo para bromear diciéndole que piense bien si quería comprometerse con la madre de su hijo.