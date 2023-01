Stefano Tosso y el ejemplar consejo que le dio Ricky Tosso cuando alcanzó la fama en ‘Combate’

Stefano Tosso y el ejemplar consejo que le dio Ricky Tosso | Youtube / Com FM

Aunque Stefano Tosso ya había saboreado la popularidad gracias a su vínculo con Ricky Tosso, su fallecido padre; todo cambió cuando ingresó en la primera temporada de ‘Combate’ en el 2011. El actor llegó a ganar más de mil dólares al mes y consiguió una legión de fans que siguen sus pasos hasta el día de hoy.

En el podcast Com FM, conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, el artista nacional reveló que la producción le ofreció 400 dólares semanales, es decir 1600 dólares mensuales, para participar en el reality de competencia. “Era rico, tenía 19 años”, señaló. A diferencia de los demás concursantes, no pasó casting.

Luego de ganar la primera temporada con el equipo Verde, Stefano Tosso se retiró del programa para continuar con sus proyectos personales. Volvió en la tercera temporada de ‘Combate’, cuando el programa se había convertido en el favorito del público.

Stefano Tosso en la primera temporada de 'Combate'. (ATV)

Te puede interesar: ¿Qué pasó y cómo lucen ahora los integrantes de la primera temporada de ‘Combate’?

“Yo me fui dejando un Combate semi tranqui, que había funcionado bien. Pero cuando volví en la tercera, todos estaban acá (arriba). Todos eran estrellas, era una cosa de locos”, señaló Tosso.

Según comentó el joven actor, su sueldo subió cuando ingresó en la tercera temporada de ‘Combate’. Además de ello, ganaba una comisión de 800 dólares por cada gira en la que participaba, en donde se encontraba con los seguidores del fenecido programa de ATV.

¿Qué consejo le dio Ricky Tosso?

De los viajes a provincia, Stefano Tosso resaltó la algarabía de grandes y chicos por verlo a él y a sus compañeros de ‘Combate’. “Uno salía por la ventana del bus y la gente gritaba. Era increíble. Se subían al escenario… y veías a toda la gente que estaba allí para vernos porque salíamos en la tele”, sostuvo.

Fue en ese momento que recordó el consejo que le dio su padre Ricky Tosso, quien también era una fanático del reality de competencia. El actor, director y comediante peruano, fallecido en el 2016, le pidió que siempre saludara a sus fans por respeto y agradecimiento hacia ellos.

“Yo he visto a mi papá molesto, feliz y triste. Pero siempre que alguien le hablaba o le pedía una foto, su cara se transformaba y aceptaba. Yo le decía por qué no le fastidiaba, si nos interrumpen cuando comíamos en un restaurante. Él me dijo no, que a mí tampoco me puede fastidiar nunca porque gracias a ellos nosotros tenemos trabajo, por la gente que nos apoya y nos ven. Eso se me quedó grabado al fuego”, confesó.

Te puede interesar: Cuánto ganaba Austin Palao como reemplazo de Mario Irivarren en ‘Combate’

Stefano Tosso habló sobre su padre Ricky Tosso.

SEGUIR LEYENDO