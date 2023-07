Día del pollo a la brasa: restaurantes repartirán más de cinco mil raciones gratis

Según informa la APA, el consumo per cápita de carne de ave en Perú fue de 56.3 kilos en el 2022; asimismo, un peruano consume aproximadamente un 1 kilo por semana. Cabe resaltar que Perú es el país con mayor consumo per cápita de carne de pollo en Latinoamérica y es el top 4 mundial en consumo per cápita de esta ave.