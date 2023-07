Día del Pollo a la Brasa en riesgo: paro en el Gran Mercado Mayorista de Lima alerta por escasez de insumos

Paro del Gran Mercado Mayorista de Lima en Santa Anita|EXITOSA

Este domingo 16 de julio, se celebra el Día del Pollo a la Brasa, uno de los platos más solicitados por los peruanos que va acompañado de su ensalada y papas fritas. En esta fecha, cientos de ciudadanos se dan cita para reunirse con su familia.

No obstante, este día podría estar en riesgo para algunas pollerías que adquieren sus insumos en el Gran Mercado Mayorista de Lima, debido a que se ha convocado un paro, precisamente, para este viernes 14 y sábado 15 de julio.

Un nuevo escenario que estaría perjudicando a los negocios de algunos distritos, porque existirá una gran demanda y no podrá abastecer a todos por completo. Por su parte, los comerciantes han indicado que continuará con las manifestaciones a raíz del primer plantón que se llevó a cabo este martes 11 de julio.

El Día del Pollo a la Brasa en riesgo por paro del Gran Mercado Mayorista del Lima

¿Por qué habrá paro?

Esta movilización indefinida se debe al desacuerdo por el cobro de tarifa para el ingreso de algunos vehículos por hasta seis horas, por lo cual los comerciantes se han mostrado en contra. Esto debido a que no solo afectaría a los conductores, sino también que los precios de su producto podrían subir.

El 98% de los trabajadores participaría de esta convocatoria, por lo que anuncian que no habrá atención para los usuarios. Por el momento, se conoció que no existe ninguna mesa de diálogo con la Empresa Municipal de Mercados S. A. (EMMSA).

Antes de tomarse esta medida, los vehículos menores pagaban S/1 y ahora se incrementó en un 50%, según el vocero del Gran Mercado Mayorista de Lima, Lorenzo Huarcaya. “Ahora quieren grabar la salida del producto del mercado. No estamos de acuerdo con eso sabiendo de todos los incrementos en este centro de abastos”, comentó a Exitosa.

El Gran Mercado Mayorista de Lima fue cerrado por carecer del certificado ITSE. | Municipalidad de Santa Anita

Huarcaya afirma que todos los ingresos obtenidos por este cobro no han sido “reinvertidos” por EMMSA dentro del establecimiento. “En estos momentos el mercado se encuentra en un total estado de abandono. No tenemos por ejemplo centro bancario en el interior, está desordenado, hay un caos, no hay higiene”, reveló.

A su vez, indicaron que solicitaron por mesas de partes para dar a conocer su desacuerdo, pero no han sido atendidos. En este sentido, al no tener una respuesta convocaron este paro.

A través de una misiva, EMMSA afirmó que a partir del 15 de julio se cobrará S/7 por tonelada de salida del mercado, pero manifestaron que no afecta a los vehículos. Sin embargo, indicó que se canceló todo tipo de cita con los comerciantes.

“EMMSA mantiene siempre su disposición al diálogo y lamenta que los comerciantes, convocados a las reuniones de trabajo en la Oficina de Atención al Comerciante, desistieran unilateralmente de participar. Las citas previstas para los días 11 y 13 de julio quedan suspendidas hasta cuando las condiciones de diálogo sean las apropiadas y con las garantías correspondientes para ambas partes”, se lee.

Además, negaron de que exista un peaje o tasa tributaria, al igual que mencionaron que su tarifa es la más baja de la zona.