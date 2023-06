Ciro Castillo y el escándalo del beso con su asistente: las consecuencias legales que enfrentaría el gobernador del Callao

El gobernador regional del Callao protagonizó una escena romántica con beso incluido con su asistente administrativa quien duplicó sus ganancias en el GORE del Callao.

El supuesto vínculo romántico que el Gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo, niega tener con su asistente administrativa, Elvira Madalengoitia, pero que ha sido evidenciado en un reportaje periodístico, podría acarrearle serias implicaciones legales que podrían resultar en una sentencia de hasta seis años de prisión.

Te puede interesar: Ciro Castillo niega relación amorosa con su asistente: “Hay diferentes formas de manifestar sentimientos”

Como se recuerda, el burgomaestre fue captado por las cámaras de seguridad de un centro estética besándose con la treintañera a quien habría contratado de forma irregular, y con un sueldo alto pese a que la joven rubia no cuenta con los estudios necesarios para desempeñar el cargo de asistente administrativa del despacho del gobernador de la comuna, puesto que ocupa desde fines de enero del presente año.

Delitos penales que habría cometido Ciro Castillo

Según el abogado penalista, Andy Carrión, la máxima autoridad del GORE del Callao habría incurrido en dos delitos penales: nombramiento ilegal a cargo y tráfico de influencias.

Te puede interesar: Ciro Castillo duplicó sueldo de su asistente después de darle un beso: presunto tráfico de influencias en Gobierno del Callao

El primer delito se refiere a que Castillo Rojo habría seleccionado a Madalengoitia Cajal para el puesto de asistente administrativa a pesar de que ella no cumple con los requisitos básicos para ocupar ese cargo. Esto podría considerarse un acto indebido si se exigen ciertos criterios o habilidades específicas para desempeñar esa función y la joven no los cumple.

Elvira Madalengoitia, asistente administrativa del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo.

El segundo delito supuestamente ocurre si el gobernador regional utilizó su influencia o poder para intervenir y asegurar la contratación de Madalengoitia ante los funcionarios públicos responsables de tomar la decisión de contratación. Si Castillo Rojo utilizó su posición para influir indebidamente en el proceso de contratación y garantizar que Elvira Madalengoitia fuera contratada, esto podría ser considerado un abuso de poder o corrupción.

Te puede interesar: Ciro Castillo: asistente que duplicó sueldo después de darle un beso presentó título falso en Gobierno del Callao

De comprobarse estos delitos, el abogado señala que la autoridad edil podría ser sancionada “con penas que van desde los cuatro hasta los seis años de pena privativa de la libertad”. A esto se le sumaría la inhabilitación al cargo de gobernador regional del Callao.

Asistente de Ciro Castillo mintió en su hoja de vida

El programa de ATV, ‘Al Estilo de Juliana’, reveló que Madalengoitia no cuenta con estudios universitarios y tiene un certificado de secretariado bilingüe obtenido supuestamente en el Instituto Latino, dicho documento fue falsificado, según la confesión de la propia Elvira Madalengoitia. Además, Oswaldo Moran, director general del instituto, confirmó que el documento no fue emitido por esa casa de estudios. “No es mi firma”, enfatizó para dicho medio.

Este certificado falso habría sido usado por “la woman del Callao” para justiciar su contratación en el puesto de asistente administrativa cuya única labor que hasta ahora ha desempeñado ha sido permanecer junto a Ciro Castillo en las múltiples comisiones que tiene, según se oye en los audios revelados por el programa mencionado.

Elvira Madalengoitia posó para la foto junto a su jefe, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, y a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Elvira Madalengoitia habría pasado de ganar S/5 mil en el puesto de asistente técnica administrativa para la Oficina de Imagen y Protocolo de la comuna, a S/10 mil soles mensuales tras la escena romántica que la habría derivado directamente al despacho de Ciro Castillo como su asistente administrativa. Si esto se comprueba, la rubia habría transgredido los principios de probidad y veracidad y los deberes de transparencia y responsabilidad de la función pública, establecidos en el artículo 6 de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

Un hecho similar ocurrido en el año 2017 resolvió con la destitución del cargo de un funcionario público que presentó documentación falsa en su hoja de vida para ocupar el cargo de asistente administrativo. Además, en casos probados que dicha falsificación se realizó con fines de perjuicio, la sanción conlleva a penas de cárcel no menor de dos ni mayor a cuatro años.

Cabe mencionar que, Ciro Castillo señaló que aún no decide si despedirá a la flamante rubia que lo acompaña en sus comisiones regionales, y aprovechó las cámaras para negar que tenga una relación formal con la joven con quien no pudo evitar “manifestar” sus “sentimientos”. Asimismo, negó que Elvira Madalengoitia gane S/10 mil.

Ciro Castillo negó relación sentimental con Elvira Madalengoitia. (Composición: Infobae)

“Es una situación personal. Como gobierno regional defendemos a los trabajadores y como personas defiendo la dignidad de la mujer. Por supuesto que no es mi pareja, existen diversas formas de manifestar sentimientos”, mencionó el funcionario a Canal N.

“Sobre la contratación, se ha hablado de S/30 mil. Esta señora trabaja en el despacho de la gobernación y gana S/5 mil mensuales, lo que pasa es que es un contrato para 6 meses. No hubo ascenso ni tampoco ninguna forma de favoritismo”, aclaró.

Por otro lado, el exconsejero regional, Roberto Fernández, quien denunció estas irregularidades en el Gobierno Regional del Callao también ha presentado la solicitud de suspensión contra el burgomaestre.

En un audio difundido por Al estilo Juliana, Madalengoitia Cajal hace alusión a la ‘relación’ que mantiene con la autoridad del Callao. “Yo no voy a perder absolutamente nada, porque lo que siente Ciro por mí es independientemente del trabajo y ahí él no tiene nada que ver. Y por último, yo puedo ir a trabajar a otro lado, puedo seguir con el tío ¿y ellos? ¿Tú crees que el tío se va aquedar tranquilo? ¡No! No se va a quedar tranquilo, porque el tío ya sabe el poder que tiene, porque yo le enseñé. Por eso sabe que con un telefonazo puede hacer lo que le de la gana”, señala.

¿Cómo se hizo conocido Ciro Castillo Rojo?

Ciro Castillo, candidato del Movimiento Regional Más Callao, asumió su cargo en enero después de lograr un respaldo electoral sin precedentes, obteniendo casi el 70% de los votos, lo que constituye el porcentaje más alto de aprobación registrado en la historia de los procesos electorales, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Se hizo conocido en el ámbito público en 2011, cuando su hijo, Ciro Castillo, desapareció en el cañón del Colca, ubicado en la región de Arequipa.

El estudiante que perdió la vida en Arequipa pertenecía a la Universidad Agraria. (Andina)

El hijo del ahora gobernador del Callao era un estudiante universitario cuando junto a su pareja, Rosario Ponce López, emprendieron un viaje juntos y fueron reportados como desaparecidos por sus familiares el 4 de abril de 2011. Después de una extensa búsqueda, se confirmó que Ciro perdió la vida al caer en un abismo de 900 metros. El 20 de octubre de 2011, equipos de rescate peruanos y extranjeros encontraron su cuerpo sin vida.