Magaly Medina critica a Sergio George por su comportamiento con Gabriela Herrera: “Falta de caballerosidad”

Conductora de Magaly Tv La Firme cuestiona actitud de Sergio George con Gabriela Herrera. ATV

En la reciente edición de Magaly Tv La Firme, Magaly Medina no dudó en despotricar contra el productor estadounidense Sergio George por la manera en como trató a la modelo Gabriela Herrera, luego que esta saliera a hablar del contrato que iba a firmar en algún momento para su internacionalización y que le parecía injusto.

Sin embargo, pasado el tiempo, la exchica reality salió en defensa del cantante Farik Grippa y los malos momentos entre ambos se revivieron, pues el famoso productor la tildó de ‘tiktokera’ hace unos días. Algo que no permitió Gabriela, pues ni corta ni perezosa salió al frente y se defendió mostrando el contrato.

“Durante todo el plazo de vigencia de este contrato, la compañía tendrá el derecho exclusivo a cobrar, directamente y sin la intervención del artista: Todos los ingresos derivados de las ventas, licencias y actos de explotación en general que se celebren sobre los fonogramas, videos musicales y masters producidos bajo el presente acuerdo”, se lee en algunas de las cláusulas del contrato mostrado por ‘Amor y Fuego’.

Gabriela Herrera arremete contra Sergio George.

En medio de la controversia mediática, el productor musical y la cantante se enzarzaron en una guerra de palabras, donde ambos intercambiaron acusaciones. En este contexto, el productor afirmó categóricamente que nunca contactó a la cantante para colaborar juntos. Mientras, Herrera muestra los chats de su manager que le tenía preparado una canción.

“Oye tiktokera, nunca te llamé de vuelta para firmarte. No me interesaba y tú lo sabes, 30 segundos de fama llegando al segundo 29″, este fue el comentario que hizo Sergio George de la modelo Gabriela Herrera en su cuenta oficial de Twitter.

“El señor me parece bastante patético, sus comentarios me parecen bastante graciosos. (...) Ha ido atacando uno a uno. Dice que no quiere responder, pero ataca uno por uno a las personas. Cuando se siente acorralado, cuando no sabe qué decir, ataca con cosas sin importancia”, fue el comentario que hizo la chica reality para las declaraciones del productor estadounidense.

Gabriela Herrera se lanzó como cantante con tema 'Latina'. Instagram

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Sergio George?

Con ese motivo, la reconocida presentadora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, aprovechó sus cámaras en la reciente edición del 6 de julio para lanzar fuertes críticas al productor estadounidense, quien supuestamente trató de forma irrespetuosa a la actual integrante de ‘Esto es guerra’.

“Maleducado, grosero, qué falta de caballerosidad de este negrito presuntuoso, por eso es lo que es: un negrito presuntuoso. Demasiado creído de sí mismo, demasiado. En este país se ha comportado como un patán”, fue las declaraciones contundentes de la periodista.

Gabriela Herrera criticó a Sergio George: “Es un patán”

Hace poco, la modelo Gabriela Herrera asistió al programa de Willax, ‘Amor y Fuego’ para compartir su sentir ante la actitud del productor musical Sergió George. Además, no se detuvo ahí, sino que también reveló una serie de mensajes de texto que evidencian el interés del productor en “fichar” a la bailarina.

“Como lo dije en tu set en su momento, siempre tuve la razón. Quise ser respetuosa y no hacer escándalo, pero este señor sobrepasó los límites, comportándose como un patán, grosero... mintiendo, ninguneando, basureando y dando a entender que yo estoy alucinando, cuando la verdad está en tus manos y ya me harté de tanta injusticia, que al parecer no he sido la única en soportar. Jugar con los sueños de la gente y luego desentenderse es una muestra de mala práctica para un profesional, esté donde esté”, fue el comentario de la modelo Gabriela Herrera, que lo hizo llegar en un mensaje al conductor Rodrigo González a través de Instagram.