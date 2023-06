Gabriela Herrera incursiona como cantante del género urbano: “De aquí nadie me para”

Por todo lo alto. La modelo Gabriela Herrera se lanza como artista urbano con tema musical propio, ‘Latina’ tras fuertes entredichos con el productor estadounidense Sergio George. Como se recuerda, la también bailarina quedó en malos términos con el popular ‘Serge’, luego que esta habría hablado de la salsera Yahaira Plasencia, pese a acuerdos, y su contrato con futura internacionalización quedo en ‘Stand by‘.

Sin embargo, ahora en un nuevo comienzo, Herrera se revela como cantante con su primer lanzamiento en el género urbano. Después de una larga espera debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. La modelo realizó su presentación oficial en el Centro Comercial Open Plaza Angamos, donde compartió momentos inolvidables con sus fieles seguidores, así lo demostró en su cuenta de Instagram.

“El videoclip se lanzó en pandemia, pero lamentablemente, con las restricciones sanitarias y toque de queda, no pudimos darle la promoción que merece. Hoy en día y gracias a mi equipo, puedo ver realizado mi sueño. De aquí nadie me para”, dijo en un inicio la exintegrante de ‘El Gran Show’ a la prensa de Espectáculos.

Gabriela Herrera en estudio de grabación. Instagram

Ante ello, la bailarina a sus 21 años ha decidido desvelar su faceta musical al mundo, pues con convicción y determinación, expresó: “Siento que es el momento adecuado para dar a conocer mi otra pasión, la música”, agregó la también chica reality.

“Quería ofrecer algo bien elaborado y de alta calidad, con un espectáculo completo que incluye un cuerpo de baile, con el objetivo de demostrar el talento que existe en Perú. Además de hacer música en mi país, mi meta es trascender fronteras y alcanzar la internacionalización”, manifestó la joven artista.

Gabriela Herrera reveló que no quiso firmar contrato con Sergio George

La exintegrante de ‘El Gran Show‘ Gabriela Herrera aseveró que fue ella la que no quiso firmar con el productor Sergio George porque al leer completamente dicho documento y ser asesorada por su abogado, el convenio musical no era beneficioso para ella. Lo que terminó en una batalla mediática, pues se insinuó que fue el artista que no quiso firmar contrato con ella.

“Se dijo mucho que Sergio no me quiso firmar, me choteó, pero no me preguntaron por qué no quise firmar con él y ahora el tiempo me da la razón por que no quise firmar ese papel”, indicó la ahora artista urbana.

“La que no quiso firmar fui yo, porque ese contrato no me parecía, había muchos puntos que no eran y mis compañeritos sí firmaron porque obviamente era Sergio George y dijeron, wow, qué emocionante. Pero al final, pues hay que leer bien porque ahí es donde estaba la trampa”, afirmó.

Gabriela Herrera cuestionó seriedad de Sergio George y Chim Pum Music

Gabriela Herrera y los motivos de no firmar contrato con Sergio George

Según reveló Gabriela Herrera, exchica reality, en una entrevista para Infobae Perú, uno de los desacuerdos que tuvo fue la falta de un contrato directo con Sergio George como productor musical o mánager, ya que el productor asumía otras responsabilidades que no lo convertían en el único responsable del artista.

“Uno de ellos es que no firmabas con él (Sergio George) directamente, sino que él era como una imagen y firmabas con otra empresa que prácticamente no existía”, contó. “Al final, si él (Sergio George) quería y no le gustabas, se iba y te quedabas en el aire amarrada a un lugar que no es. Entonces, no, como eso, otros puntos más en los cuales no venían a favor de un artista”, dijo la modelo a este medio.