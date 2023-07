Sheyla Rojas afirma que regresará a la televisión después de casarse y tener hijos con Sir Winston

Sheyla Rojas afirma que regresará a la televisión después de casarse y tener hijos con Mr. Winston. América TV.

Sheyla Rojas se encuentra por una corta temporada en el Perú, y no llegó sola vino acompañada de su novio Luis Galarza más conocido como Sir Winston. Además de su pequeño ‘Antoñito’ y el padre de él, Antonio Pavón, quien actualmente es participante de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

La exchica reality comentó que no descarta regresar a la televisión peruana, pero comentó que le gustaría que sea después de casarse con su novio mexicano y tener hijos con él.

Jaime ‘Choca’ Mandros la entrevistó para el magazine ‘Estás en Todas’ y le consultó cuando la verán de nuevo en pantalla y Sheyla Rojas señaló que aún no es su prioridad, pero es algo que no descarta por completo.

“Sí, me han hecho muchas propuestas de Televisión, pero por el momento tengo otros planes en mente, ‘Choca’ yo ya tengo 35 años y siempre quise formar mi familia”, dijo la rubia influencer.

El compañero de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi le consultó si su prioridad en estos momentos era casarse y tener sus hijos y la expareja de Antonio Pavón afirmó que sí. La influencer comentó que si bien es cierto salir embarazada no es un impedimento para continuar con sus proyectos, le gustaría enfocarse en su familia que podría formar en México.

“Las mujeres podemos hacer de todo, pero imagínate si salgo embarazada, es complicado. Pero si se da la oportunidad no lo descartó. Es difícil”, señaló.

Sheyla Rojas cuenta su amistad con Magaly Medina. Estás en Todas.

Sheyla Rojas reconoció que cometió errores en su pasado

En otro momento, ‘Choca’ Mandros le consultó si en todo este tiempo le afectaron los comentarios que le hicieron en redes sociales por protagonizar escándalos con su exparejas Pedro Moral y Antonio Pavón. La bella influencer sorprendió con su respuesta y señaló que muchas veces sus seguidores tenían razón de criticarla.

“De cierta forma, a calzón quitado, ciertas cosas que decían llevaban razón, yo no soy perfecta, todas las personas cometemos errores, pero lo importante es aprender de los errores. Ya aprendí de mis errores y tarde o temprano la vida te lleva al camino que tienes que ir”, manifestó.

De esta manera, Sheyla Rojas hizo un mea culpa por todos los escándalos que protagonizó, pero también señaló que no le preocupan los comentarios negativos porque a ella le tiene sin cuidado, mientras sepa quién es ella.

Sheyla Rojas confesó que terminó con Miguel Galarza, pero luego lo perdonó. América TV.

Sheyla Rojas comentó que seguirán viéndola junto a Magaly Medina

Sheyla Rojas explicó que tiene una relación de amistad con Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano porque este último es bien amigo de su novio mexicano, Luis Galarza.

Además, comentó sobre el viaje que hicieron al Cusco, el fin de semana que se celebró el ‘Día del Padre’ y que despertó muchas críticas por sus seguidores, pues no entendían como podía salir de viaje con la conductora de espectáculos, que la había criticado en muchas oportunidades en su programa de TV.

“Tengo una buena relación con Alfredo y Magaly, es una relación cordial... mucha gente lo malinterpreta y no le gusta porque, en su momento, he recibido muchos comentarios negativos de parte de ella”, explicó.

Rápidamente, el conductor le consultó si en algún momento ella y la comunicadora habían hablado del tema y la popular ‘Shey Shey’ señaló que no y comentó que no es una persona rencorosa. “Quizás estuve mal influenciada por ahí y no me asesoré bien”, explicó.

Asimismo, señaló que debido a todos los años que se encuentra en el mundo de la televisión le han enseñado que un artista siempre va a recibir críticas, pero está en ella dejar que esto la afecte mucho.

“En este medio es bien difícil no recibir críticas. Ella (Magaly Medina) es una persona muy crítica y yo también sé separar Magaly de la televisión y Magaly, la persona”, detalló.