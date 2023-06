Sheyla Rojas niega ser parte de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

Sheyla Rojas descarta ser parte de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos' | Instagram

El anuncio de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ ha emocionado a los fans de este relity de cocina, el cual ha tenido una gran aceptación del público peruano, al punto de ser copiados por otros espacios de entretenimiento.

Asimismo, Latina acaba de dar a conocer a los seis primeros famosos que se integrarán a este espacio, entre los que destacan Ale Fuller, Laura Spoya, Mónica Torres, Jimmy Santy, Mr. Peet y Junior Silva.

Sin embargo, todavía falta anunciar seis artistas más, pues en la competencia son un total de 12 celebridades. Por este motivo, Rodrigo González, usando las fuentes que tiene dentro del canal de San Felipe, ha ido lanzando información que ha sorprendido a más de uno.

Sheyla Rojas.

Una de sus revelaciones fue que Antonio Pavón y Sheyla Rojas estarían en el mismo reality de cocina, por lo muy pronto la volveríamos a ver en la televisión peruana luego de haber estado alejada de las cámaras por los escándalos que protagonizó en el pasado.

Es por este motivo que cuando la exconductora de televisión realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, sus seguidores no dudaron en preguntarle si era cierto que iba a estar en la nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

Para sorpresa de más de uno, la exchica reality negó rotundamente su participación en este programa de cocina, indicando que no la verían, pero no descartó estar presente en otro formato, por lo que sugirió que se encuentren atentos a los próximos anuncios.

Sheyla Rojas confiesa que le afectó mucho que la llamen interesada. (Captura)

“Eso que les quede claro que no estaré en ningún programa, ni de chef ni de nada por el estilo, pero de repente por ahí sorprenda con algo. En ese programa de ‘El Gran Chef Famosos’ no voy a estar chicos”, indicó.

Sheyla Rojas y algunos datos de su paso por la televisión

Sheyla Rojas ingreso al reality ‘Combate’ y se hizo inmensamente popular por el romance que mantuvo con Israel Dreyfus. Después de un tiempo, ella decidió iniciar otro romance, esta vez al lado del torero Antonio Pavón, fruto de su relación nació el pequeño Antoñito.

Luego hizo se fue del canal de ATV para empezar en ‘Esto es Guerra’ y quedarse como conductora en América Televisión. En este canal, la rubia protagonizó más de un escándalo, el cual terminó por acabar con su carrera televisiva, mudándose a México para iniciar desde cero.

A lo largo de estos años, en pocas ocasiones hemos visto a Sheyla Rojas nuevamente en la televisión, incluso durante un buen tiempo la dejaron de convocar en EEG, uno de sus hogares televisivos. “Hace tiempo, no me invitan en vivo y en directo. La próxima voy a ir. No lo sé, creo que Peter Fajardo me tiene vetada como siempre, no lo sé”, dijo cuando la convocaron en una ocasión.