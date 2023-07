Sheyla Rojas se refirió al viaje que hizo con Magaly Medina al Cusco: “Nos seguirán viendo juntas”

Sheyla Rojas se refirió al viaje que hizo con Magaly Medina al Cusco. Estás en Todas. América Hoy.

No será el primer viaje. Sheyla Rojas brindó una entrevista a Jaime ‘Choca’ Mandros para el magazine ‘Estás en Todas’, donde hablaron de diversos temas y uno de ellos fue su reciente e inimaginable viaje con Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano a Cusco.

Esto luego, que muchos de los seguidores tanto de la exchica reality y de la conductora de espectáculos comenzaron a criticarlas porque anteriormente cuando la rubia protagonizó conflictos legales son Antonio Pavón por la tenencia de su hijo, la popular ‘urraca’ la criticó duramente.

Sin embargo, el fin de semana, en el marco del ‘Día del Padre’, Sheyla Rojas y Magaly Medina fueron acompañadas de sus parejas Sir Winston y Alfredo Zambrano a la ciudad imperial.

Al respecto, ‘Choca’ Mandros le consultó si Magaly Medina era su amiga y si estos encuentros serían frecuentes a lo que Rojas resaltó que tienen una relación de amistad debido a sus parejas y que la pasó muy bien al lado de la pareja.

“Tengo una buena relación con Alfredo y Magaly, es una relación cordial... mucha gente lo malinterpreta y no le gusta porque en su momento, he recibido muchos comentarios negativos de parte de ella”, explicó.

Rápidamente, el conductor le consultó si en algún momento ella y la comunicadora habían hablado del tema y la popular Shey Shey señaló que no y comentó que no es una persona rencorosa. “Quizás estuve mal influenciada por ahí y no me asesoré bien”, explicó.

Asimismo, señaló que debido a todos los años que se encuentra en el mundo de la televisión le han enseñado que un artista siempre va a recibir críticas, pero está en ella dejar que esto la afecte mucho.

“En este medio es bien difícil no recibir críticas. Ella (Magaly Medina) es una persona muy crítica y yo también sé separar Magaly de la televisión y Magaly, la persona”, detalló.

Por otro lado, Sheyla Rojas comentó que no será la primera vez que las verán juntas, porque seguirán compartiendo debido a que su novio mexicano, Luis Galarza y el esposo de la popular urraca, son grandes amigos que incluso tienen negocios en común.

“Nos van a seguir viendo juntas, yo creo que sí, no tiene nada de malo. Mis amistades son muy poquitas”, aclaró.

Sheyla Rojas cuenta su amistad con Magaly Medina. Estás en Todas.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su viaje con Sheyla Rojas?

Magaly Medina respondió a sus ‘Haters’ sobre su viaje al ‘Ombligo del mundo’ con Sheyla Rojas. Eso sí, dejó en claro que es una respuesta para su fanaticada y no para sus ‘odiadores’.

“Tienen que entender que Magaly Medina, el personaje de la televisión conductora de Magaly TV: La Firme también es una señora que está casada con un abogado exitoso, pero muy amiguero. Mi esposo es muy sociable, mucho más que yo, que soy más antipática en ese sentido y como todo el mundo sabe y esa no es una explicación que la debo, pero a mi público sí, a los odiadores no, porque me importa ‘tres pepinos’”, agregó.

Según ‘la reina del ampay’ no pudo decirle que no a su esposo para realizar este viaje, pues fue un regalo por el ‘Día del Padre’ y este le pidió de favor que lo acompañara. Magaly Medina también resaltó la gran amistad que Alfredo tiene con Antonio Pavón y Sheyla Rojas por años, y en eso no puede involucrarse, pues es algo que ella respeta.

“Antonio Pavón, todo el mundo sabe la relación de amistad con la familia de mi esposo. Sheyla es la mamá del hijo de Antonio y ellos siempre han tenido una relación. Aunque yo los critique o no los critique o los deje de criticar porque eso no tiene nada que ver con mi labor aquí”, sentenció.