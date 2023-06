El Gran Chef Famosos: Javier Masías y su divertidas respuestas a usuarios en TikTok

Uno de los programas que es altamente elogiado por su fresco formato es ‘El Gran Chef: Famosos’, pero hay un jurado que a pesar de sus ácidos comentarios se viene robando los corazones del público que sintoniza el show diariamente y es: Javier Masías.

El jurado más 'malo' de 'El gran Chef Famosos', Javier Masías, se ha vuelto el favorito de los usuarios en redes sociales.

El periodista especializado en gastronomía, reconocido por sus comentarios hilarantes, se ha ganado la reputación de ser el juez más exigente del reality de cocina de la pantalla chica. Sin embargo, en las redes sociales, muestra otra faceta al comenzar a bromear e interactuar con sus seguidores en TikTok.

Sus divertidas respuestas

Un video se viralizó bajo el nombre de: “Javier Masías y sus respuestas más icónicas xd” que le pertenece al usuario @laurengyak9m, el cual es la recopilación de respuestas del periodista a sus fanáticos.

Uno de los seguidores escribió “Yo quiero que juzgues la comida de mi hermana ese es mi gran sueño” a lo que el periodista, con su humor que lo caracteriza, contestó “Está fea. Sueño cumplido. El Gran Chef famosos cambiando vidas”, la cual desató la risa de muchos.

Otro usuario le escribió: “Eres mi segundo papá favorito”, a lo que Masías respondió: “No soy papá, y además, estoy en contra de la reproducción humana. No me echen la culpa de todo este desastre”. Con esta respuesta, dejó en claro su postura de no verse como un padre, ni en el presente ni en el futuro.

Mientras hay otros cibernautas que le demuestran su admiración por la profesión y la carrera que tiene. “Yo de grande quiero ser como usted”, pero ni este comentario lleno de elogios lo dejó pasar. “No lo hagas, busca algo verdaderamente provechoso que hacer”, causando diversas reacciones de sus fanáticos.

Los divertidos comentarios del periodista gastronómico.

¿Quién es Javier Masías?

Javier Masías es un periodista gastronómico con una amplia trayectoria en el mundo de la cocina. También redactó un libro titulado “Bitute” junto a Gastón Acurio. Varias de sus columnas fueron publicadas en reconocidos medios de comunicación en Latinoamérica como en los países de México y Uruguay.

El crítico también es activo en sus redes sociales donde comparte opiniones sobre los platos de diversos restaurantes que visita en todo nuestro territorio nacional. En su cuenta de Instagram prefiere mantener esa línea, seria, y no mostrar nada relacionado al programa.

Mientras que en Twitter, la situación es algo diferente. Javier Masías responde a los tuits de sus fanáticos. Muchos de ellos les envían sus platillos por esta plataforma para que el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ califiquen su trabajo. El periodista es irónico con sus respuestas a cada receta en la que lo etiquetan. Pese a que ‘carácter’ de juez, viene ganándose el corazón de los seguidores del programa de Latina.

El periodista gastronómico realizó el libro junto a Gastón Acurio.

¿De qué trata Bitute?

Bitute es más que un simple libro de recetas tradicionales peruanas. Es el resultado de una investigación exhaustiva en el ámbito histórico y gastronómico, que rescata y documenta una cocina que había estado dispersa.

A través de textos del siglo XIX, revela las raíces culinarias de una cocina que se encontraba oculta en nuestro subconsciente gastronómico. Este libro es pedagógico y, al mismo tiempo, se enfoca en el ámbito doméstico, lo que lo convierte en una fuente de inspiración para estudiantes de cocina y chefs profesionales.

Cada una de las recetas que se encuentran en Bitute representa una novedad, una introducción al sabor, al aroma y a una forma de belleza. Este libro demuestra que poseemos una rica tradición culinaria gracias a los recetarios, pero también muestra que todo esto tiene una universalidad y una ambición global. Es libro es una antología que recopila una variedad de preparaciones culinarias de alta calidad.