Viral de TikTok: peruano hizo el trend sobre las cosas que son normales en Argentina, pero en mi país no

Tiktoker compara realidades entre Perú y Argentina.

En TikTok abundan los trends que muchos imitan por ponerse de moda. Uno de ellos busca establecer una comparación entre las costumbres de dos países distintos. Precisamente, el usuario Diego.capa subió un video comparando las cosas que son normales en Perú, pero en Argentina no.

Te puede interesar: Influenza, Covid-19 y VSR: así va la tendencia de casos confirmados a virus respiratorios en el Perú

‘Dr. Currito’, como se hace llamar, se presenta en la red social como obstetra y estudiante de Medicina en la Universidad San Marcos de Lima y de la UBA de Argentina. Lo que hizo fue listar cuatro puntos específicos en los que siente una marcada diferencia.

“En primer lugar, los piercing. En mi país es muy difícil ver a personas con piercings en la calle, siempre las asocian a personas de mal vivir, en cambio, aquí no. Nadie tiene prejuicio con eso. Desde personas de Migraciones hasta doctores ves con piercings”, empieza diciendo el tiktoker.

En segundo lugar, nombra los tatuajes. Para el usuario de TikTok, es difícil que veas en Perú a personas con tatuajes. “Últimamente, se puso de moda, pero no todos los tienen. Siempre está ligado a un prejuicio malo. Pero aquí no, todo el mundo tiene tatuajes”, afirma.

Tiktoker hace un comparativo entre las costumbres de Perú y Argentina

La tercera comparación está relacionada con la ropa. Asegura que si sales a una discoteca o a algún otro lado, en Argentina puedes vestirte como a ti se te dé la regalada gana y nadie te mira.

“En Lima o en Perú te pones una remera o un polo así traslúcido, siendo hombre o mujer, no sé, por alguna temática en la que vayas a una fiesta, y todo el mundo te va a mirar y te va a mirar mal. De repente hasta te van a pegar o te van a insultar porque sí. Porque el Perú es superhomofóbico y si es homofóbico, también es transfóbico”, apunta el creador de contenido.

Como cuarto y último punto, indica que se puede ver a las personas trans en cualquier trabajo que no sea prostitución. “En Argentina puedes ver trans, desde abogadas, periodistas, etc. En Perú, lamentablemente, no”, refiere.

Kay Kamakhya, 19 years old, wears a dress which reads: "Save Trans Lives" during the annual Pride parade in Milan, Italy, June 24, 2023. REUTERS/Claudia Greco

El video a la fecha tiene más de 271 mil reproducciones, cuenta con más de 39 mil ‘me gusta’, y 1,344 comentarios.

Respuestas a favor y en contra

Uno de los usuarios que vio el video de TikTok, respondió. La usuaria @Candde afirma: “Soy argentina, de mamá peruana, tengo tatuajes, piercing y [bandera LGBT]. Cada vez que voy de visita [de Perú] soy rejuzgada, hasta por quienes serían mi familia”, relató.

Te puede interesar: Virgilio Martínez explica qué hay detrás del éxito de Central Restaurante, el mejor del mundo

Sin embargo, otra usuaria le plantea una pregunta: “¿En qué parte de Perú vives, ah? Yo soy peruana y no es así”.

Esto obligó a que el Dr. Currito se anime a hacer más videos. “Me han dicho que no eres de Lima, pero he vivido en Lima toda mi vida y sé de lo que estoy hablando. Hay muchos comentarios que dicen sí, no solo en lo social, sino también en lo laboral”.

Te puede interesar: Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Kábala

Luego insiste que si sales vestido con una camiseta traslúcida, te pintas el cabello, en Argentina nadie te va a decir nada, pero en Perú es seguro que te van a gritar en la calle.

Para probar su argumento, menciona las recientes muertes en Puno, o las niñas a la que obligan a dar a luz, y la renuencia del alcalde de Lima a festejar la marcha del Orgullo Gay.