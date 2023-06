Luciana Fuster tras ser elegida Miss Grand 2023: “Ya no me llamo Luciana, ahora me llamo Perú”

La modelo Luciana Fuster se cambia de nombre a Perú.

Por todo lo alto. La integrante de ‘Esto es guerra’ Luciana Fuster se muestra más que orgullosa del nuevo logro obtenido en su vida tras ser la flamante ganadora del certamen de belleza, Miss Grand 2023. Sin embargo, muchos comentarios se han generado tanto en redes como medios de la comunicación sobre su elección, que habría sido por presuntas preferencias.

Sin embargo, eso no sería todo, pues a lo antes mencionado se agrega las recientes declaraciones que dio la modelo en los medios, luego de ser coronada. La novia de Patricio Parodi manifestó que ahora como ganadora del certamen, su nombre iba a cambiarse al nombre de nuestro país.

Aquí las declaraciones de la modelo. “Internacionalmente, ya no me llamo Luciana Fuster, sino que ahora me llamo Perú; y pues a partir de este momento solo aceptaré críticas constructivas en lo que respecta a mi trabajo y mi carrera”, manifestó la joven para el programa ‘Mande quien Mande’.

Patricio Parodi celebró el triunfo de Luciana Fuster. (Instagram)

Incluso, la integrante del reality de América televisión aseguró que solo aceptará de hoy para adelante críticas constructivas y no las negativas, pues asegura que esas las deja pasar y no les toma importancia. Con ello, Luciana quiere dejar en claro que nada opacará su coronación y que se esforzará para representar al país que la vio nacer.

Para ello, Fuster confesó que comenzará a estudiar el idioma vietnamita para poder comunicarse con la comunidad de ese país. Afirmó que pese a que muchos hablan inglés, ella quiere buscar la manera de estar más cerca de toda la gente.

“Ahorita tengo que empezar mi preparación con clases de vietnamita. El inglés es de los idiomas más hablados en el mundo, pero en Vietnam yo quiero hablar con toda la gente, con todo el pueblo y es una forma más linda de estar cerca a ellos”, mencionó al inicio.

Luciaan Fuster se coronó como Miss Grand 2023. (América TV)

Magaly Medina criticó que Luciana Fuster se cambie el nombre por Perú

Como era de esperarse, dichas declaraciones de la modelo Luciana Fuster generaron las críticas de la conductora Magaly Medina, quien se mostró sorprendida. “Ay Luciana Fuster está más desubicada, está que pisa algodones. Después que le dieron a dedo el título de ‘Perú Grand’ porque pobre las chiquitas que concursaron con ella, pero ahora dice que su nombre no es Luciana Fuster se ha cambiado el nombre, dice y me llamo Perú con ‘p’ de patria”, dijo la periodista entre risas.

“Qué eres ósea y qué cosa con eso, te vas a las olimpiadas algo de eso. Yo me sentiría avergonzada porque tú no representas por lo menos a personas como yo, no nos representas para nada. No gracias tampoco te la creas, hay que ir bien aterrizada porque tienes que primero decir que ese título te lo regalaron, te lo regalaron así, que una persona que es consciente lo dice. Yo le escuché decir la vez pasada, ‘no saben todo el sacrificio que implicó llevar esta corona’, ¿cuál?, cuando algo te lo dan como si te lo sacaras de un sorteo, ¿dónde está el sacrificio?”, agregó.

Magaly también habló sobre la nueva filosofía que adoptaría la modelo sobre las críticas. ”Tenemos que aclararte, querida Luciana, que a ti y a la gente que está en tu concurso, no hay nada más fuera de la realidad que sobre las críticas constructivas, porque las negativas no las aceptan. Crítica solo hay una, ni constructiva ni negativa, crítica es anda a la diccionario de la RAE, por favor y léete esto antes de ir a hacer un papelón en el extranjero”, sentenció.