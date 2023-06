La fría reacción de las candidatas al ‘Miss Grand Perú' cuando coronaron a Luciana Fuster como la ganadora

La fría reacción de las candidatas al triunfo de Luciana Fuster. (América TV)

Luciana Fuster se llevó el título de Miss Grand Perú 2023 es jueves 22 de junio luego de que se desarrollara la competencia de belleza en el programa ‘Mande quien Mande’ de América Televisión. Jessica Newton anunció anteriormente que este certamen se iba a realizar en una fecha diferente al Miss Perú Universo y que incluso otro grupo de candidatas se iba a presentar en este concurso.

Es así que, luego de tanta espera, las participantes se presentaron este jueves en el programa del mediodía y demostraron todo aquello por lo que trabajaron durante estos meses. Como se recuerda, estuvieron perfeccionando su pasarela, oratoria e idioma, por lo que se esperaba que deslumbraran ante el jurado calificador. Fueron 11 candidatas las que llegaron a este día decisivo y continuando con los pasos del concurso, solo cinco quedaron en la etapa final.

Michelle Choque, Zuliet Seminario, Brenda Serpa, Pia Requejo y Luciana Fuster fueron las nombradas para pasar a la última recta en la que se enfrentaban a las preguntas del jurado. En este momento tenían que demostrar su destreza frente a las cámaras y sorprender con su respuesta. Cada una de ellas desfiló hasta el micrófono y dio lo mejor de sí.

Luego de unos minutos, la conductora María Pía Copello tomó la palabra junto a Mario Hart y comenzaron a nombrar a cada una de las finalistas en el orden de mérito que habían obtenido después de todo su paso por el certamen. En ese momento se nombró a Michelle Choque como la cuarta finalista, Brenda Serpa como la tercera finalista, Zuleit Seminario quedó como la segunda finalista y la disputa de la corona estaba entre Pía Requejo y Luciana Fuster, quienes se quedaron sobre el escenario tomadas de la mano a la espera del resultado.

Luego de Pía Requejo y Luciana Fuster quedaron en medio del escenario para recibir la noticia de quien sería la reina este 2023, María Pía Copello nombró a la chica relity como la nueva soberana de la belleza. Así, la novia de Patricio Parodi se coronó como Miss Grand Perú 2023. En ese instante recibió un abrazo por parte de su compañera Requejo, pero no pasó más.

Pía terminó a abrazarla si se fue hacia un lado del escenario junto a las finalistas, quienes sí la recibieron entre brazos. Después, aparecieron las demás candidatas que estuvieron en la primera ronda, todas recibieron a Pía, pero evitaron acercarse a la nueva reina.

Seguido, Luciana Fuster recibió su corona y la banda para dar sus primeras palabras como reina 2023. En ese momento, sus compañeras pasaron a la pasarela oficial y celebraron junto a las finalistas, a quienes abrazaron una a una. Tras ese instante, la integrante de ‘Esto es Guerra’ dio sus primeras palabras como reina y no dudó en agradecer a todos los que la apoyaron.

“No puedo creerlo, después de todo este mes de full competencia finalmente llegó el día y en verdad quiero felicitar a todas las chicas, lo voy a hacer en nombre de todas ustedes. 11 mujeres maravillosas hemos luchado por este sueño tan grande, gracias Jessica eres una mujer increíble, admiro mucho tu trabajo“, señaló en un inicio.

Tras ello, mencionó que no decepcionaría a todos los peruanos y que luchará por traer la corona internacional. “Estoy muy contenta, gracias por estar aquí a toda la gente que más quiero y gracias a todos a los que desde el día 1 confiaron en mí, a todos los que siempre me apoyaron. Prometo no decepcionarlos, prometo seguir trabajando y preparándome duro porque esa corona, les prometo, que viene a casa”, finalizó.