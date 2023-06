Luciana Fuster afirma que comenzará a estudiar vietnamita para asistir al ‘Miss Grand International 2023′

Luciana Fuster afirma que comenzará a estudiar vietnamita para su paso por el Miss Grand International 2023 | América TV

Luciana Fuster se coronó como la Miss Grand Perú 2023 en una ceremonia que se realizó el último 22 de junio en el programa ‘Mande quien Mande’. La actual soberana de la belleza se encuentra preparándose para su paso por el certamen internacional y viene dando todo de sí para tratar de traer la corona a nuestro país.

Uno de los primeros pasos que dio fue comenzar a estudiar inglés. Según ella misma evidenció en redes sociales, tomó este reto para iniciar su carrera como Miss y no defraudar al público. Fue así que en su entrevista previa a llevarse la corona sorprendió con su fluida forma de hablar.

Sin embargo, luego de llevarse el título y sabiendo que debe tomar un vuelo a Vietnam, la participante de ‘Esto es Guerra’ se ha puesto un nuevo reto personal. Este lunes 26 de junio, se presentó en el programa ‘Mande quien Mande’ y dio algunos detalles de su preparación.

Entre tanto, sorprendió al contar que comenzará a estudiar el idioma vietnamita para poder comunicarse con la comunidad de ese país. Afirmó que pese a que muchos hablan inglés, ella quiere buscar la manera de estar más cerca de toda la gente.

“Ahorita tengo que empezar mi preparación con clases de vietnamita. El inglés es de los idiomas más hablados en el mundo, pero en Vietnam yo quiero hablar con toda la gente, con todo el pueblo y es una forma más linda de estar cerca a ellos”, mencionó al inicio.

Luciana Fuster estudiará vietnamita para el Miss Grand Internacional. (Instagram)

María Pía Copello se mostró sorprendida por este reto y le señaló que son pocos meses los que tiene para conseguir este objetivo. Pese a ello, la Miss Grand Perú 2023, se mostró muy optimista con lograr el reto. “Yo creo que sí (lo voy a lograr en poco tiempo). Lo básico al menos”, señaló Fuster.

Finalmente, remarcó que eso no es lo único en lo que está trabajando para su paso por Vietman, sino que también viene perfeccionando su inglés, la pasarela y también están ingresando al mundo gastronómico con fusiones de nuestra comida con la vietnamita.

“Igual vamos a seguir a la par con el inglés toda la preparación de las clases de pasarela, voy a venir con unos platos fusión vietnamieta con Perú, de todo”, acotó.

Luciana Fuster ganó el Miss Grand Perú 2023. (América TV)

Luciana Fuster no estaría con Patricio Parodi en su cumpleaños

Como se sabe, la ceremonia central de esta competencia se dará el próximo miércoles 25 de octubre en Vietnam. Sin embargo, la reina comenta que tendrá que estar 20 días antes en una especie de concentración, pues todas las soberanas tienen una agenda que cumplir durante esos días.

Pero, una fecha importante para la pareja es el cumpleaños del capitán de los ‘Guerreros’. Patricio Parodi celebra su onomástico el 18 de octubre, sin embargo, este año lo pasaría sin su amada. Según comentó la propia Luciana, ella tiene que viajar a inicios del mes de octubre y cree que su pareja estaría con ella solo en la gala final.

“Yo tengo que viajar a inicios de mes (octubre), si Patricio viaja, sería para la final, me imaginó que con mi familia y obviamente la organización”, comentó.

Luciana Fuster habla del cumpleaños de Patricio Parodi. (América TV)

Por otro lado, mencionó que si bien le gustaría estar al lado de su amado, en este momento ambos tiene claro que la prioridad es el concurso internacional, por lo que el chico reality no duda en apoyarlo. “A mí me gustaría, pero el enfoque ahorita es la final de Vietnam del Miss Grand International y tengo que estar en concentración, cuál futbol. Estoy metida en la competencia y si Patricio está ahí el día que esté no lo voy a poder ver”, señaló.