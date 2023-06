Luciana Fuster ganó el ‘Miss Grand Perú’ y así reaccionaron las redes: “Háganse los sorprendidos”

Se burlan en las redes sociales de la coronación de Luciana Fuster a 'Miss Grand Perú'.

Tras varios meses de preparación, esta tarde se coronó a la nueva ‘Miss Grand Perú’. La ceremonia se llevó a cabo en el programa ‘Mande quien mande’, donde se conoció a todas las concursantes, entre ellas, Luciana Fuster.

Luego que las candidatas recorrieran la pasarela luciendo su traje de baño y su vestido de gala, el jurado dio a conocer el nombre de las cinco primeras finalistas. Michelle Choque, Zuliet Seminario, Brenda Serpa, Pia Requejo y la integrante de ‘Esto es Guerra’ fueron las elegidas.

Posteriormente, cada una de ellas tuvo que responder una pregunta. María Pía Copello fue la encargada de realizar las consultas. “¿Cuál es el mayor desafío que tiene tu generación?”, le preguntó a Luciana Fuster.

Luciana Fuster ganó el Miss Grand Perú 2023. (América TV)

“Pienso que el mayo desafío que atraviesa mi generación hoy en día es el poder crear un futuro sostenible y justo para todos. Esto debido a distintos escenarios que venimos atravesando en los últimos años como el cambio climático, el desempleo y la pobreza”, fue la respuesta de la chica reality.

Después de pasar esta ronda, los conductores de ‘Mande quien mande’ empezaron a dar los nombres y las posiciones en las que quedaron cada una de las candidatas. Finalmente, Luciana Fuster fue coronada como la nueva ‘Miss Grand Perú’.

Luciana Fuster en la gala final del Miss Grand Perú. (Captura)

Tras conocerse a la ganadora, la reacción de los seguidores de este concurso de belleza no se hicieron esperar. Ellos utilizaron las redes sociales, especialmente Twitter, para expresar su enojo por esta decisión de la organización de Jessica Newton.

Asimismo, muchos de ellos no se mostraron sorprendidos por la coronación de la integrante de ‘Esto es Guerra’, pues aseguraron que era algo muy predecible, especialmente luego de darse a conocer que ya no iba a participar en el ‘Miss Perú 2023’.

Usuarios se burlan de la coronación de Luciana Fuster.

¿Qué dijo Luciana luego de ganar?

Luciana Fuster es la nueva ‘Miss Grand Perú’ y será la representante de nuestro país en el próximo ‘Miss Grand Internacional’, que se llevará a cabo este 25 de octubre de 2023 en el Phú Thọ Indoor Stadium de la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam.

“No puedo creerlo. Después de tanto tiempo, de todo este mes de full competencia, finalmente llegó el día y en verdad quiero felicitar a todas las chicas. Somos un equipo de 11 mujeres maravillosas, que hemos luchado por este sueño tan grande. Gracias, Jessica, eres una mujer increíble, admiro mucho tu trabajo”, dijo.

Aunque la modelo destacó el trabajo de sus compañeras, ninguna de ellas se mostró emociona o felicitó a la integrante de ‘Esto es Guerra’, más bien prefirieron quedarse inmóviles en el sitio en el que se encontraban.

Luciana Fuster eligió ir al ‘Miss Grand Perú’

Recordemos que cuando Jessica Newton dio a conocer que Luciana Fuster se había integrado a su organización para competir en el ‘Miss Perú’, muchos pensaron que la modelo iba a competir por esta corona, pero luego más de uno se llevó una sorpresa cuando se anunció que realmente iba a pelear por la corona del ‘Miss Grand Perú’.

“Estoy entre nerviosa y ansiosa (...) Llegó el momento, estoy en una etapa perfecta de mi vida para hacerlo. Yo le agradezco mucho a las personas que me dan palabras de aliento (¿Algo qué decirle a los detractores?) No, para qué, yo estoy enfocada siempre en lo positivo, en las cosas lindas que me digan, las críticas positivas también las tomo en cuenta”, comentó.