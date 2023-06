Samahara Lobatón es acusada por presunta estafa en su tienda online: “No me llegaron mis productos y me bloqueó”

Samahara Lobatón es acusada de haber estafado a sus clientas de su página web.

La modelo Samahara Lobatón se encuentra en el ‘ojo de la tormenta’ no solo tras terminar su relación con el padre de su hija, Youna y estar incómodos, sino que a esto se suma a las recientes denuncias por estafa que han hecho algunas seguidoras de la exchica reality al haber hecho compras en su tienda online y que estas no han sido entregadas hasta el día de hoy.

Así lo dejaron entrever, algunas seguidoras de Samahara en la cuenta de Instagram de su mamá, Melissa Klug, que al verse bloqueadas de la red social citada, tuvieron que llenar de comentarios la foto en donde la ‘Blanca de Chucuito’ hizo el anuncio de su embarazo. Las usuarias afirmaron tener pruebas de todo lo que dicen.

“Felicidades! Pero, lamento decirte que tu hija Samahara me estafó con su página Xixistore, le compré unos chupones y hasta el día de hoy no me llegan, y menos se devuelve el dinero (...) Peor aún le escribo y me ha bloqueado y borrado. Como yo hay más personas estafadas por esta señorita. Tengo las pruebas de todo”, dijo una internauta en la publicación de Melissa.

“A mi prima la estafó igual con unas zapatillas, no llegó, no le contestó más y la bloqueó como dices”, fue otro comentario de una seguidora que pide que le conteste el teléfono para obtener el par de zapatillas que adquirió en ‘Xixistore’. Como se recuerda, la exintegrante de Combate acaba de llegar de los Estados Unidos tras terminar su relación con su expareja, el barbero.

De manera similar, diversas usuarias han contactado a Samahara Lobatón exigiendo respuestas a las acusaciones en su contra. Una de las principales preocupaciones expresadas fue la falta de atención a las personas que realizaron pedidos en la tienda en línea y aún no han recibido sus productos.

“Lo primero que debería hacer es brindar una solución a las personas que realizaron pedidos en la página de XixiStore y aún no han recibido sus productos”, agrega los comentarios en la foto de la pareja del futbolista Jesús Barco.

Samahara Lobatón mostró los resultados de sus cirugías estéticas.

No sería la primera vez

Aya por el año 2022, surgieron interrogantes sobre la hija de Melissa Klug debido a posibles anomalías en su tienda online, ‘Xixi Store’ donde promocionaba artículos importados desde Estados Unidos.

Recientemente, en el programa de ‘Magaly TV La Firme’,se presentó el testimonio de una mujer que expuso una denuncia con respecto a su experiencia de compra, revelando que solo recibió una fracción de los productos solicitados.

“Samahara Lobatón Klug te pido que me devuelvas los 2200 soles que te deposité para los productos que nunca me llegaron y que no me quisiste cambiar (...) Eres una estafadora y una ...”, mencionó la usuaria.

¿Samahara Lobatón le fue infiel a Youna con Yordy Reyna?

El barbero Youna se presentó en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ para hablar del fin de su relación con la modelo Samahara Lobatón tras casi tres años de relación. El joven emprendedor desde los estados unidos se enlazó con la periodista de ATV y fue consultado sobre la presunta infidelidad de parte de la influencer y si estaría vinculado al futbolista Yordy Reyna.

“Tú nunca has hablado de tu relación, tú nunca has querido hablar, tú nunca has hablado de tu relación, ahora decides responder en las varias separaciones, idas y vueltas que has tenido con Samahara. Por qué esta vez dijiste estas palabras tan fuertes en tus redes sociales, y por qué te animas a hablar, dices tú que estás cansado de que siempre digan que eres el culpable y que te echen la culpa a ti del fin de la relación”, dijo en un inicio la popular ‘Urraca’.