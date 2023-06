Melissa Klug y quiénes son los padres de sus cinco hijos: desde Raúl Marquina hasta Jefferson Farfán

Melissa Klug. Instagram

Melissa Klug es una de las figuras más mediáticas debido a sus romances con diversos futbolistas: Jefferson Farfán, Abel Lobatón, Diego Chávarri y ahora Jesús Barco, su actual pareja; aunque también se la ha vinculado con bailarines y empresarios. Fruto de estas relaciones, la ‘Blanca de Chucuito’ tuvo cinco hijos en total. Sin embargo, un nuevo miembro se sumaría a su extensa familia.

En la reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’, de este miércoles 7 de junio, Magaly Medina reveló que la empresaria de 39 años está llevando en su vientre a su sexto hijo, pero que aún no quiere contar la noticia al público porque no pasa los tres meses de gestación. “Tiene 11 semanas de embarazo. Ella había congelado sus óvulos”, señaló la ‘Urraca’.

Los hijos de Melissa Klug y sus respectivos padres

Gianella Marquina es la hija mayor de Melissa Klug. Ella es una modelo, influencer y estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En Instagram, posee más de 960 mil seguidores. Tiene 23 años.

El padre de la primera hija de Melissa Klug es Raúl Marquiña, empresario y excandidato a la alcaldía de Bellavista del Callao. Inició una relación con la ‘Blanca de Chucuito’ cuando esta era menor de edad. Melissa salió embarazada por primera vez a los 14 años y ocultó su estado de gestación a sus familiares, incluso celebró su fiesta de 15 años con una faja. No le quedó otra que retirarse del colegio y acabar la secundaria en un centro no escolarizado cuando todos se enteraron.

Raúl Marquina y Melissa Klug tuvieron una hija juntos, llamada Gianella.

Samahara Lobatón es la segunda hija de Melissa Klug. Se trata de una popular influencer de 22 años. Actualmente, está viviendo fuera del país con su hija y su pareja Youna. En el lado profesional, está preparándose para ingresar a una universidad de Estados Unidos para estudiar educación o psicología infantil.

La tercera hija de Melissa Klug es Melissa Lobatón, una joven influencer que, a diferencia de su hermana mayor, ha estado alejada de los escándalos. Se encuentra estudiando Repostería.

Samahara Lobatón y Melissa Lobatón son hijas de Abel Lobatón, exfutbolista peruano. Conoció a Melissa debido a que era su vecino en el Callao. Iniciaron un romance en el 2000, que duró solo unos cuantos años y que culminó por la distancia.

Abel Lobatón y Melissa Klug tuvieron dos hijas juntos.

A los 24 años, Melissa Klug dio a luz a su cuarto hijo, llamado Adriano Farfán. Cuatro años después, su quinto hijo Jeremy Farfán llegó al mundo. Se sabe que el mayor de ambos quiere dedicarse al fútbol profesional.

El padre de los últimos dos hijos de Melissa Klug es Jefferson Farfán, también exfutbolista peruano. Tuvo un largo romance con Klug, pero esta terminó en malos términos porque, según Melissa, el ‘10 de la calle’ la engañó con Yahaira Plasencia. Desde que se separaron en el 2015, ambos se han denunciado mutuamente por diversos delitos.

Melissa Klug y Jefferson Farfán se separaron tras 10 años de relación amorosa. Nunca se casaron.

Melissa Klug estaría embarazada, a sus 39 años, de su primer hijo con Jesús Barco, un joven futbolista del Sport Boys. Su historia de amor inició en el 2020, en plena pandemia. Se comprometieron cuando cumplieron dos años de relación amorosa y planean casarse este año.

“Para el amor no hay edad, me puedo enamorar de un joven como también de un viejito. Es un chico que se ha enamorado, siempre lo voy a recalcar, del paquete completo, no solamente de mi mamá y en verdad es algo que me gusta bastante en su relación de ellos. Él quiere bastante a mis hermanos, hermanas, se ha enamorado de la familia de mi mamá y eso me gusta. Hombres así no hay por montones”, señaló en ‘En Boca de Todos’ sobre las críticas que enfrenta por la diferencia de edad.

Melissa Klug se dio una nueva oportunidad en el amor con Jesús Barco.

Melissa Klug daría a luz a su sexto hijo por cesárea

Melissa Klug se ha referido en más de una oportunidad sobre la posibilidad de tener con sexto hijo con Jesús Barco. En Instagram, indicó que daría a luz por cesárea si vuelve a salir embarazada.

“Sí, he tenido 5 cesáreas y en ninguna he tenido complicaciones, tengo buena piel, eso fue lo que me dijo mi ginecólogo, así que, voy por el sexto”, expresó la empresaria en su plataforma.