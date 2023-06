Samahara Lobatón no cree que ‘Youna’ tenga pruebas: “No existe alguien con quien yo le haya sacado la vuelta”

En entrevista para Magaly TV: La Firme, la modelo Samahara Lobatón salió a defenderse de las declaraciones de su expareja, Youna tras haber dejado insinuar que su separación se debió a una presunta infidelidad. Ante ello, la modelo se confesó y dijo de todo mediante entrevista videollamada con la figura de ATV, Magaly Medina.

Según la joven de 24 años, luego de las indirectas intercambiadas durante la semana, comunicados publicados en redes sociales y la exclusiva entrevista que el barbero dio anoche en el programa, finalmente le llegó el momento a la otra parte, la hija de Melissa Klug. La exchica reality afirma que en ningún momento le fue infiel como lo habría insinuado el padre de su hija.

“En realidad ayer estaba bastante molesta, pero hoy he pensado mucho mejor las cosas. Yo sí pienso en mi hija y si tengo que darle prioridad a lo que ella vaya a ver más adelante. Yo no voy a hacer un circo de mi vida, mi hija no siempre va a ser chiquita, va a crecer, soy yo la que tiene que darle estabilidad a mi hija”, dijo en un inicio la modelo muy pausada.

Samahara Lobatón publica comunicado tras escuchar versión de Youna.

Según Samahara decidió salir a aclarar debido a que no quiere que más adelante esto que sale en la prensa, le perjudiquen a su hija: “El primer tema es que yo no soy más mujer que mamá, a él le gusta decir eso porque ustedes me han visto desde que Xianna nació, he estado trabajando presentándome en canales, trabajando en mis redes sociales y siempre me he sacado la mugre para que mi hija no le falte absolutamente nada. Tener ayuda en casa no significa ser menos o más mujer”, agregó.

Sobre las conversaciones explícitas que comentó Youna que encontró en el teléfono de su expareja, mencionó lo siguiente: “Si él tiene las pruebas no hubiera tirado la piedra y escondido la mano, me hubiera gustado que de verdad sacara las pruebas que dice tener porque siento lo que él hizo, ayer es un manotazo de ahogado al ver que realmente perdió su familia, ver que no hay nada que hacer con eso porque he sido yo la que ha decidido terminar esta relación y venirme a Perú por la estabilidad psicológica que tiene que tener mi hija de 2 años y porque ya me cansé de esta relación”, dijo Samahara muy sentida.

“Todos han sido testigos que la relación con Youna y yo no ha sido un color de rosas y un cuento de hadas, hemos intentado mil veces que nuestra relación siga adelante, pero ya al ver que era demasiado tóxico al ver que quería controlarme, que me ponía que me sacaba, creo que ya yo como mujer y como madre porque siempre decía que lo hacía por mi hija, tenía que darme mi lugar y que sola también iba a poder”, argumentó la exchica reality.

Samahara Lobatón asegura que no vuelve con Youna

Por otro lado, la modelo Samahara Lobatón aseguró que pese haber regresado y terminado en varias oportunidades, ahora es diferente, esta vez es la definitiva, pues no piensa en regresar con su expareja.

“Mi relación con Youna siempre ha tenido tiempo en donde nosotros nos hemos separado y luego hemos vuelto. Si en algún momento ha pasado algo ha sido en el momento en el que yo he estado 100 por ciento soltera sin tener nada con él. Cuando yo he estado con él lo he respetado y hemos respetado a nuestra familia y nuestra hija”, sentenció la hija de Melissa Klug.