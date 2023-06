Samahara Lobatón le habría sido infiel a Youna con el futbolista Yordi Reyna, según Magaly Medina

En la reciente edición de Magaly Tv: La Firme estuvo de invitado el joven barbero Youna, expareja de Samahara Lobatón para hablar sobre la relación que mantuvo con la hija de Melissa Klug y fruto de esa relación tienen una hija en común. Como se recuerda, hace unos días, la exchica reality dio a conocer en su red social que su relación con Youna no seguía. Sin embargo, ahora Youna decidió salir al frente para hablar su verdad.

Te puede interesar: Youna amenazó con dar detalles sobre el fin de su relación con Samahara Lobatón: “No sabe lo que es ser fiel”

Ante ello, Magaly Medina le consultó sobre el mensaje que dejó Youna en su cuenta de Instagram, en donde expresaba su sentir y dejaba entrever que su relación terminó a causa de una infidelidad.

“Tú nunca has hablado de tu relación, tú nunca has querido hablar, tú nunca has hablado de tu relación, ahora decides responder en las varias separaciones, idas y vueltas que has tenido con Samahara. Por qué esta vez dijiste estas palabras tan fuertes en tus redes sociales, y por qué te animas a hablar, dices tú que estás cansado de que siempre digan que eres el culpable y que te echen la culpa a ti del fin de la relación”, dijo en un inicio la popular ‘Urraca’.