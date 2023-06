Gabriela Herrera cuestionó seriedad de Sergio George y Chim Pum Music: “El tiempo me dio la razón”

Gabriela Herrera arremete contra Sergio George y Chim Pum Music. Instagram

En su momento, Gabriela Herrera fue fuertemente criticada por la opinión pública porque no logró firmar contrato con Sergio George para lanzar su carrera musical de manera internacional, debido a que el famoso productor se molestó con ella por anticiparse a los hechos y hacerlo público.

Te puede interesar: Sergio George y Chim Pum Music se defienden de acusaciones de Farik Grippa: “Él quiso irse de la compañia”

Sin embargo, estos no habrían sido los motivos verdaderos de por qué el convenio laboral entre ellos no prosperó. Gabriela Herrera conversó con Infobae Perú y confesó que decidió no firmar dicho contrato de trabajo porque no era beneficioso para ella como cantante.

En primer instancia, calificó dicho contrato como “abusivo” por parte de la disquera de Chim Pum Music y el tiempo le dio la razón, debido a que uno de sus compañeros, Farik Grippa, quien sí llegó a firmar con el exmánager de Yahaira Plasencia ha expresado sentirse “decepcionado y dolido” con ellos.

“Yo no iba a firmar un contrato que era completamente abusivo como lo fue en su momento y el tiempo me está dando la razón por que muchas cosas están saliendo ahora”, dijo en un inicio.

“Muchos compañeritos que firmaron, ahora se están arrepintiendo porque el contrato se ve muy bonito, pero las letras chiquitas hay que leerlas con lupa porque ahí es donde está el tema. Hay que leerlo dos veces y con un especialista para que no podamos caer en cositas que nos puedan perjudicar”, comentó.

Gabriela Herrera aseguró que fue ella la que no quiso firmar contrato

Por otro lado, la ganadora del reality ‘Baila Conmigo’ de ‘Esto es Guerra’ aseveró que fue ella la que no quiso firmar porque al leer completamente dicho documento y ser asesorada por su abogado, el convenio musical no era beneficioso para ella.

“Se dijo mucho que Sergio no me quiso firmar, me choteó, pero no me preguntaron por qué no quise firmar con él y ahora el tiempo me da la razón por que no quise firmar ese papel”, indicó.

“La que no quiso firmar fui yo, porque ese contrato no me parecía, había muchos puntos que no eran y mis compañeritos sí firmaron porque obviamente era Sergio George y dijeron, wow, qué emocionante. Pero al final, pues hay que leer bien porque ahí es donde estaba la trampa”, afirmó.

Gabriela Herrera responde con todo a Sergio George. (Instagram)

¿Con qué aspectos no estuvo de acuerdo, Gabriela Herrera?

Gabriela Herrera reveló para Infobae Perú que uno de los aspectos en los que no estuvo de acuerdo es que no firmaba directamente con Sergio George como productor musical o mánager y el productor tenía otras funciones que no lo hacía responsable del artista.

“Uno de ellos es que no firmabas con él (Sergio George) directamente, sino que él era como una imagen y firmabas con otra empresa que prácticamente no existía”, contó.

Este aspecto le generó un alerta, ya que a su criterio, si a él no le agradaba lo que grababas, te hacía a un lado y permanecías atada a Chim Pum Music.

“Al final, si él (Sergio George) quería y no le gustabas, se iba y te quedabas en el aire amarrada a un lugar que no es. Entonces, no, como eso, otros puntos más en los cuales no venían a favor de un artista”, acotó.

Gabriela Herrera en estudio de grabación. Instagram

Gabriela Herrera se siente decepcionada de Sergio George

Gabriela Herrera, al ser consultada por Infobae Perú si le gustaría trabajar en un futuro con Sergio George, indicó que se siente decepcionada porque tenía otras expectativas con respecto a como trabaja el empresario estadounidense y señaló que no.

Te puede interesar: Gabriela Herrera, su paso por los realitys entre polémicas y su fuerte enfrentamiento con Sergio George

“La verdad que me dejó bastante que desear en el último proyecto que tuve con él. Pensé que era un poquito más serio en ese aspecto y se fue mucho por el lado del show y eso no me gustó”, aseguró.