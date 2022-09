Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera: Los celos y los motivos de su discordia

Gabriela Herrera estaría enfrentada con Yahaira Plasencia por atención de Sergio George.

La cantante Yahaira Plasencia y la bailarina Gabriela Herrera se encontrarían enfrentadas por un tema de celos, ya que la última se habría reunido con el famoso productor de la salsera, Sergio George, para una prueba de canto.

Pero esto no queda aquí, puesto que la ex chica reality tuvo duros calificativos hacia Plasencia, llamándola “egocéntrica” y “déspota” al no querer que el productor internacional entreviste a otros talentos peruanos.

¿Cómo comenzó estos enfrentamientos? A raíz de que Gabriela Herrera fuera invitada como refuerzo por Gisela Valcárcel para bailar en una de las galas de ‘La Gran Estrella’, Sergio George quedó encantado con su presencia en el escenario y antes de verla ya quería calificar su presentación con un 10.

El día de la gala, la producción buscó enfrentarlas, dejando que Gabriela mencionará la frase ¡Salsa!, palabra que Yahaira menciona al final de sus canciones. “Eso digo yo, Gabriela, búscate otra frase. Soy la única del Perú que dice ‘salsa’. Esa soy yo, nada más”, reclamó tajantemente.

Sin embargo, Gabriela le respondió sonriente y de manera tranquila. “No te piques, Yaha, tranquila. Hermosa, te quiero”, respondió la modelo sin dar más explicaciones.

El impacto que ocasionó Gabriela en el productor sería tal, que luego de esa presentación buscó contactarse con ella. Es más, la joven talento de 23 años señaló que el día del ensayo general, antes de presentarse en el programa de GV Producciones, fue la misma ‘Señito’ quien le presentó al productor de Marc Anthony.

“Gisela me lo presentó el día del ensayo general y él se comunicó con mi mánager para hacerme una prueba de música y ver que tal me van con la voz”, comentó en una entrevista al programa Magaly TV: La Firme.

Luego detalló que efectivamente se reunieron en un estudio musical limeño y cantó un par de canciones para el puertorriqueño. Herrera señaló que el productor musical quedó muy contento con ella y no descartó tener proyectos juntos en un futuro.

Sin embargo, esto no habría caído muy bien a Yahaira Plasencia, pues es absolutamente conocido que Sergio George es el productor que le está manejando la carrera internacional a ‘La Rosada del Rímac’.

La modelo, al conocer los celos de Yahaira, comentó que ella solo quiere tener el apoyo del productor de tantos años de experiencia y no permite que conozca a otros talentos peruanos.

“Ella quiere ser la única y tiene que entender que hay más que pueden salir y siento que ella no lo está entendiendo. Nadie reemplaza a nadie y cada uno tiene lo suyo”, recalcó.

Y por si fuera poco, la bailarina indicó que la reina de ‘La Gran Estrella’ tiene un muy mal carácter que le ha jugado en contra en su carrera musical. “Todos sabemos que tuvo un oscuro pasado, su manera de querer ser la única y querer tener egos, siento que la disminuye como artista. Con esa actitud muy déspota y muy egocéntrica, la hace ver muy mal”, indicó en un informe para la popular ‘Urraca’.

Y para dejar bien en claro su posición, la bailarina comentó que quien tiene que decidir por su talento es Sergio George y no Yahaira Plasencia. “Con quien he conversado es con Sergio George, no con Yahaira, entonces el que se encarga que quiere tener más artistas es él, no a Yahaira”, expresó.

Yahaira le responde a Gabriela Herrera

Pero, a todo esto, que tiene que decir la intérprete de ‘Cobarde’. Luego de una de las galas de ‘La Gran Estrella’, Yahaira Plasencia fue consultada por los halagos que recibió Gabriela Herrera de parte de Sergio George y la salsera recalcó que la conoce, le parece que tiene mucha presencia en el escenario y que ese aspecto vende mucho en la industria musical.

“Siempre lo dije, Gabriela es una chica que baila bonito, una chica que tiene mucha presencia, y eso es lo que también vende en esta industria. A Gaby la conozco y me cae muy bien, todo muy bien con ella”, señaló la popular ‘Patrona’.

También fue consultada sobre los supuestos ‘celos’ que tendría al enterarse de los halagos que le hizo su productor a la ex chica reality de ‘Esto es Guerra’ , frente a ello aseguró que Sergio ha llegado al Perú a ver más artistas.

“No, nada que ver, no me puse celosa, por el contrario, sé que Sergio tiene que buscar artistas, es productor, es su negocio, y qué mejor que sea en el Perú”, indicó

Asimismo, señaló que cada vez que un medio extranjero la ha entrevistado, ella ha sacado cara por sus compañeras de la industria peruana.

“A mí siempre me ponen como la mala, siempre dicen que Yaha es la mala, pero, al contrario, yo siempre que tengo una entrevista internacional menciono a todas las chicas, porque todas tenemos sueños”, sentenció.

Sergio George considera que Gabriela tiene un gran talento

Por su parte, el productor de Puerto Rico indicó a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que así como ha visto a Gabriela Herrera, también ha escuchado a la cantante salsera, Kate Candela y tiene muchas ganas de seguir conociendo mucho talento peruano.

“Estoy para conocer gente y con Gabriela nos conocimos la semana pasada en el show y estamos aquí. Un gran talento que tiene y quería conocer en persona. Yo estoy conociendo personas, hace una semana conocí a Kate Candela también, estoy conociendo gente aquí”, señaló el jurado.

